Баннер с изображением президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони; на нем по-итальянски: «Они играют в „Risk“, а счет платим мы»
No Comment

Видео. Сотни присоединились к забастовке в Риме против планов бюджета-2026

Последние обновления:

Сотни протестовали в Риме против бюджета Италии-2026, требуя больше средств на общественные услуги, а не оборону, нарушая работу транспорта и здравоохранения.

В пятницу в Риме собрались большие толпы: сотни человек присоединились к общенациональной забастовке против бюджетных планов правительства.

Акция, объявленная крупнейшим профсоюзом страны, нарушила работу транспорта, школ и части системы здравоохранения.

Представители профсоюзов утверждают, что бюджет на 2026 год направляет слишком много средств на оборону и недостаточно — на общественные услуги. Они призывают усилить инвестиции в здравоохранение, образование и жильё, а также повысить безопасность на рабочих местах.

Выступающие также выразили обеспокоенность будущим итальянской сталелитейной промышленности и указали на недавние смертельные случаи на производстве как на доказательство того, что меры защиты всё ещё слишком слабы.

