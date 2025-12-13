Разъярённые индийские болельщики ломают сиденья и выбегают на поле после того, как им не удалось увидеть аргентинскую звезду Лионеля Месси на стадионе Солт-Лейк в Индии.
No Comment

Видео. Разъярённые болельщики бросили стулья, выбежали на поле на старте GOAT Tour Месси в Индии

Последние обновления:

Тур Лионеля Месси по Индии начался с хаоса: болельщики вырывали сиденья и швыряли их в сторону поля после того, как аргентинец прервал прогулку.

Трехдневное турне Лионеля Месси по Индии началось в Калькутте с хаоса: болельщики повредили сиденья на трибунах и выбежали на поле после того, как в субботу футбольная звезда досрочно покинула стадион «Солт-Лейк».

Планировалось, что визит на стадион продлится 45 минут, но присутствие Месси длилось всего 20 минут.

Вскоре после его отъезда болельщики вырывали сиденья и бросали различные предметы на поле, многие перелезали через ограждение, отделявшее зрителей от газона.

Сатадру Дутта, главный организатор мероприятия, был задержан полицией после того, как аргентинская звезда покинула Калькутту.

Позже в субботу аргентинский футболист отправился в Хайдарабад, а в ближайшие дни посетит Мумбаи и Нью-Дели.

