Видео. Разъярённые болельщики бросили стулья, выбежали на поле на старте GOAT Tour Месси в Индии

Трехдневное турне Лионеля Месси по Индии началось в Калькутте с хаоса: болельщики повредили сиденья на трибунах и выбежали на поле после того, как в субботу футбольная звезда досрочно покинула стадион «Солт-Лейк».
Планировалось, что визит на стадион продлится 45 минут, но присутствие Месси длилось всего 20 минут.
Вскоре после его отъезда болельщики вырывали сиденья и бросали различные предметы на поле, многие перелезали через ограждение, отделявшее зрителей от газона.
Сатадру Дутта, главный организатор мероприятия, был задержан полицией после того, как аргентинская звезда покинула Калькутту.
Позже в субботу аргентинский футболист отправился в Хайдарабад, а в ближайшие дни посетит Мумбаи и Нью-Дели.