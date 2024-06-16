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"Плохо для туризма": турагенты говорят, что новая система въезда/выезда в ЕС может быть снова отложена

Вокруг новой системы пограничного контроля царит неразбериха
Вокруг новой системы пограничного контроля царит неразбериха Авторское право Arne Dedert/dpa via AP
Авторское право Arne Dedert/dpa via AP
By Angela Symons
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вокруг новых правил пограничного контроля в ЕС царят неразбериха и скептицизм.

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Система отслеживания въезда/выезда ЕС (EES), введение которой откладывалось в течение многих лет, должна быть запущена осенью этого года.

Британцам и другим отдыхающим из "третьих стран" придется регистрировать свое прибытие и отъезд из стран ЕС и Шенгенской зоны, фотографируясь и снимая отпечатки пальцев на паспортном контроле. Это заменит штамп в паспорте.

Однако многие путешественники по-прежнему не уверены в том, как будет работать эта система - и последующая Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая должна появиться в середине 2025 года.

Euronews Travel пообщался с туристическими организациями, агентами и экспертами, чтобы узнать, какие советы они дают своим клиентам в преддверии запланированного запуска системы.

Турагенты не уверены в дате запуска EES

Ряд крупных туристических агентств сообщили Euronews Travel, что они еще не получили официальных инструкций по схеме EES.

Однако британская туристическая ассоциация ABTA уже опубликовала советы и рекомендации по планированию и бронированию отдыха по новой системе.

Несмотря на сообщения о том, что схема вступит в силу 5 октября 2024 года, представитель ABTA подчеркнул, что точные даты запуска EES и ETIAS еще не подтверждены.

Эта неопределенность вызвала скептицизм среди некоторых турагентов.

"Мы не даем никаких советов, так как ждем информации о том, будет ли схема действительно запущена", - говорит Ноэль Джозефидес, председатель британского турагентства Sunvil.

Вероятно, из-за недостаточной осведомленности общественности, по его словам, Sunvil получила только один комментарий о схеме от клиента, который сказал, что "сыт по горло" правилами и "больше не будет путешествовать по Европе".

Оттолкнет ли EES путешественников от поездок в Европу?

"Чем больше бюрократии, тем хуже для свободы путешествий", - говорит Джозефидес, который согласен с тем, что такие схемы, как EES, скорее всего, заставят людей отказаться от поездок в Европу.

Он указывает на задержки с запуском системы, связанные с Олимпиадой, как на доказательство того, что эта схема может стать разрушительной для путешественников: "Когда бы они ее ни запустили, это будет плохо для туризма и усложнит путешествия, иначе Франция согласилась бы на ее введение до Олимпиады".

Он не единственный, кто обеспокоен влиянием EES на путешественников.

В апреле компания P&O Ferries выразила обеспокоенность внедрением этой схемы в порту Дувра.

"Процесс EES был разработан для людей, проходящих через аэропорт, и в корне не подходит для портовых условий", - написал в письме в парламент Великобритании директор компании по европейским операциям Джек Стир.

Он отметил, что, поскольку нынешняя планировка порта не позволяет разделить пассажирский и грузовой транспорт для обработки, "серьезные нарушения" будут неизбежны.

Как EES повлияет на паромы?

Проверка пассажиров авиарейсов обычно завершается по прибытии в пункт назначения. Но для пассажиров паромов из порта Дувр и международных поездов проверка будет проводиться при прохождении паспортного контроля в Великобритании, поясняет ABTA. Это связано с наличием двойной британско-французской границы в этих местах.

У порта Дувра еще есть время на внедрение новых систем обработки автомобилей и автобусов. Они будут включать в себя киоски и зоны ожидания, расположенные за пределами порта, чтобы уменьшить очереди на границе.

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Приложение, которое поможет ускорить процесс регистрации, как ожидается, не будет готово к осени, и задержки в поездках все еще вероятны.

"EES - инициатива ЕС, но правительство Великобритании тесно сотрудничает с Европейской комиссией, странами-членами ЕС и местными властями Великобритании, чтобы свести к минимуму любые нарушения в планах поездок, - заявил Euronews Travel представитель Министерства транспорта Великобритании (DfT). - Это включает в себя тесное сотрудничество с портами, перевозчиками и туристической индустрией".

Как ESS повлияет на международные поезда?

Eurostar расширяет свою лондонскую базу на вокзале Сент-Панкрас, чтобы установить больше киосков для обработки данных EES.

Компания Byway, специализирующаяся на бесполетных путешествиях, уже получила от клиентов вопросы о том, когда будет введена эта схема, потребуются ли им визы и какие вообще документы понадобятся.

"Путешествия без перелетов могут показаться довольно сложными для самостоятельного планирования, - говорит генеральный директор и основатель компании Byway Кэт Джонс. - Многие из этих систем, как правило, созданы с учетом авиаперелетов, что может затруднить поиск информации именно для поездок на поезде".

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Из-за недостаточной осведомленности британской общественности о том, как будут работать EES и ETIAS, вполне вероятно, что многие будут полагаться на туристические агентства, которые помогут им сориентироваться, когда эти схемы наконец начнут действовать.

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