Не менее 20 человек погибли в Дагестане от рук боевиков

By Euronews

По меньшей мере 20 человек стали жертвами нападения в Дагестане, среди них 15 полицейских. Были атакованы православные церкви, синагоги и полицейский участок в Дербенте и Махачкале. Пятеро нападавших убиты.

РЕКЛАМА

Минздрав Дагестана уточнил ранее поступившую информацию о жертвах нападений на дагестанские города Дербент и Махачкала. Погибли 20 человек, в том числе 15 полицейских, а также православный священник и охранник церкви. Ещё 46 человек получили ранения разной степени тяжести.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил минувшей ночью, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Он говорил о шести убитых боевиках. Но Национальный антитеррористический комитет и СКР сообщают только о пяти — двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Утром в этих городах отменили режим КТО - контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур по погибшим.

Автономная республика Дагестан на юге России имеет историю насилия. Почему это продолжает происходить?

На протяжении многих лет южная российская республика Дагестан, расположенная в Северо-Кавказском регионе, подвергалась экстремистскому насилию. В эти выходные произошло новое кровопролитие.

Официальные лица сообщают, что пять боевиков в дагестанской столице Махачкале и городе Дербенте открыли огонь по двум православным церквям и синагогам, а также полицейскому посту, убив по меньшей мере 20 человек, а затем были застрелены полицейскими.

Масштабное и скоординированное нападение ставит перед российскими властями сложные вопросы относительно продолжающихся нарушений мер безопасности, особенно после нападения, о котором заявила группировка "Исламское государство" в Подмосковье, когда в концертном зале были убиты 145 человек.

Дагестан, расположенный на Северном Кавказе между Чечней и Каспийским морем, известен как один из самых разнообразных, но нестабильных регионов России. Там проживают более 30 признанных этнических групп и существует 13 местных языков, которым предоставлен особый статус наряду с русским.

Кадр из видео, опубликованного Telegram-каналом главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Он посещает сожжёную синагогу Келе-Нумаз в Дербенте, 24 июня 2024 г. AP/The Telegram Channel of the head of Dagestan Republic of Russia

В последние годы в регионе наблюдается демографический бум, в результате которого население в 2024 году достигнет 3,2 млн человек.

Согласно статистике российского правительства, около 95% населения идентифицируют себя как мусульмане, но в регионе также есть давние христианские и еврейские общины. Еврейская община датируется V веком.

Насилие в республике вспыхивает периодически с начала 2000-х годов, когда боевики, принимавшие участие в сепаратистских войнах в соседней Чечне, были вытеснены в регион в результате давления со стороны российских сил безопасности и жесткого чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Взрывы, нападения на полицию и похищения людей, в которых обвиняют экстремистов, были обычным явлением в регионе более десяти лет назад.

Кровопролитие утихло, поскольку перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи были введены более жесткие меры безопасности, и считалось, что тысячи боевиков уехали в Сирию и Ирак, чтобы сражаться там бок о бок с экстремистами "Исламского государства".

Пандемия Covid-19 и вторжение России в Украину также снизили уровень насилия. Но регион по-прежнему оставался неспокойным.

Правозащитники говорят, что представители этнических меньшинств служат в Украине в непропорционально больших количествах, а в октябре 2022 года были распространены видеоролики протестов в Дагестане из-за жалоб на то, что его население предоставляет больше новобранцев, чем другие регионы РФ.

Экстремистские настроения накалялись, вылившись в беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре - поводом послужил рейс из Израиля. Сотни мужчин, некоторые из которых несли транспаранты с антисемитскими лозунгами, выбежали на взлетную полосу, преследуя пассажиров и бросая камни в полицию. Пострадали более 20 человек.

Теракты произошли в воскресенье вечером в городе Дербенте и областном центре Махачкале. Группа вооруженных людей напала на синагогу и православный храм в Дербенте, сообщили в МВД.

Российский еврейский конгресс заявил, что нападавшие открыли огонь и подожгли здание, используя коктейли Молотова, менее чем за час до вечерней молитвы. Многие из жертв и пострадавших были частными охранниками и полицейскими, которые обеспечивали дополнительную безопасность верующих после инцидента в аэропорту Махачкалы, связанного с рейсом из Израиля.

РЕКЛАМА

Портрет православного священника отца Николая Котельникова, убитого боевиками, опубликованный Telegram-каналом главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым 24 июня 2024 г. AP/The Telegram Channel of the head of Dagestan Republic of Russia

По словам Шамиля Хадулаева, заместителя главы местного органа общественного надзора, в церкви нападавшие перерезали горло преподобному Николаю Котельникову, 66-летнему русскому православному священнику, а затем подожгли церковь. Нападение произошло в день, когда православные верующие праздновали Пятидесятницу, также известную как Троицкое воскресенье.

Почти одновременно появились сообщения о нападении на церковь, синагогу и пост ГИБДД в Махачкале, примерно в 120 километрах (около 75 миль) к северу.

Антитеррористический комитет России сообщил, что по меньшей мере 5 боевиков были убиты.

Аналитики говорят, что беспорядкам в Дагестане способствуют несколько факторов, в том числе сочувствие к украинцам и постоянные, ужесточающиеся репрессии со стороны России — особенно после крупномасштабных антимобилизационных протестов в сентябре 2022 года. Другой фактор - долгосрочная тенденция радикализации молодежи.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения.