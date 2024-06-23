By Euronews

По меньшей мере 6 полицейских погибли в результате нападения на синагогу, церковь и полицейский пост в Северо-Кавказском регионе России (российские СМИ)

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По сообщениям российских информационных агентств, около 17:50 в воскресенье боевики открыли огонь по синагоге и соседней православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, Дагестан (автономная республика в составе РФ).

Завязалась перестрелка между нападавшими и подоспевшей полицией. Один из полицейских был убит, другой получил ранения. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo.

Отдельное нападение произошло в столице Дагестана Махачкале, где был атакован полицейский пост. Был убит один полицейский, шестеро ранены. Нападавшие скрылись на черной "девятке" без номеров; угрожая оружием, они отобрали её у простого водителя.

Также в Махачкале была подожжена синагога.

Российские СМИ со ссылкой на МВД Дагестана сообщают, что в результате перестрелок погибли по меньшей мере 6 сотрудников правоохранительных органов, еще 23 ранены. Идут задержания нападавших.

На непроверенных видео, опубликованных в соцсети X, видно, как горит синагога и несколько человек производят множественные выстрелы.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов опубликовал в X сообщение, подтверждающее инцидент:

"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие".

По словам Меликова, личности нападавших пока не установлены.

Дербент считается домом для древней еврейской общины в регионе Северного Кавказа, который в основном является мусульманским.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что в Махачкале двое боевиков были убиты, ещё двое задержаны на городоском пляже.

Двое террористов, стрелявших в полицейских, были ликвидированы на улице в Махачкале. Еще двоих задержали на городском пляже.

Возбуждены уголовные дела о теракте. В автономной республике объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Поступают данные о том, что в нападении в Махачкале участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль. Предполагается, что именно они были ликвидированы.

Магомед Омаров доставлен в полицию, дома у него проходит обыск.

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