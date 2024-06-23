ВМС Украины подтвердили уничтожение базы запуска дронов в российском Ейске

By euronews

ВМС Украины подтвердили с помощью спутниковых снимков уничтожение базы запуска дронов в российском Ейске. Количество пострадавших в результате российского обстрела Харькова в субботу продолжает расти. Утром в воскресенье глава региона Олег Синегубов заявил, что в больницах находится 41 человек.

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Военно-морские силы Украины вместе со Службой безопасности страны уничтожили склад беспилотников "шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в российском городе Ейск в Краснодарском крае. Об этом говорится в телеграм-канале украинских ВМС со ссылкой на спутниковые снимки.

"Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/"Герань-2″, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что в момент атаки на складе находились инструкторы, которые готовили технический персонал, обслуживающий пуски дронов, а также курсанты, проходившие обучение по управлению беспилотниками.

Ранее в СБУ уже сообщали об атаке в ночь на 21 июня на учебный центр в Ейске. В Минобороны РФ подтвердили, что зафиксировало массированную атаку украинских дронов в ночь на 21 июня, но заявили, что все 114 БПЛА были сбиты.

Тем временем, количество пострадавших в результате российского обстрела Харькова в субботу продолжает расти. Утром в воскресенье глава региона Олег Синегубов заявил, что в больницах находится 41 человек. Состояние четверых остается тяжелым. Трое человек погибли.

Наибольший ущерб нанесла управляемая авиабомба, ударившая по проспекту Гагарина в центре города. В результате попадания частично разрушена пятиэтажка, пострадал автовокзал и другие близлежащие здания. Сообщается, что одной из погибших стала женщина в тролейбусе.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал атаку на Харьков "абсолютно просчитанным террором". Он заявил, что обезопасить украинские города от российских бомб абсолютно реально. По его словам, для этого Украине "нужны современные системы ПВО, ускорение тренировки наших пилотов для F-16 и достаточная дальнобойность нашего оружия".

В Укрэнерго сообщили, что один из энергетиков, раненых в ходе ракетно-дронового удара ВС РФ в ночь на субботу, скончался.