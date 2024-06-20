EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Подводный железнодорожный туннель между Данией и Германией сократит время в пути

Рабочие во время визита короля Дании Фредерика X на стройплощадку тоннеля "Фемарн Белт" на острове Лолланд, Дания, 17 июня 2024 года.
Рабочие во время визита короля Дании Фредерика X на стройплощадку тоннеля "Фемарн Белт" на острове Лолланд, Дания, 17 июня 2024 года. Авторское право Ingrid Riis/Ritzau Scanpix via AP
Авторское право Ingrid Riis/Ritzau Scanpix via AP
By Angela Symons и APTN
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Благодаря Фемарнбельтскому тоннелю сократится время в пути между Скандинавией и Центральной Европой.

РЕКЛАМА

Дания и Германия скоро соединит самый длинный в мире подводный железнодорожный и автомобильный тоннель.

В понедельник датский король Фредерик X торжественно открыл первый элемент будущего 18-километрового тоннеля под Балтийским морем. Он свяжет юг Дании с севером Германии и будет способствовать переходу транспортного сектора на "зеленые" рельсы.

Фемарнбельтский тоннель, открытие которого ожидается в 2029 году, позволит сократить время переправы, на пароме путь сейчас занимает 45 минут, а после открытия туннеля составит семь минут на поезде.

Она соединит датский город Рёдбю с немецким городом Путтгартен, а далее автомобильным и железнодорожным транспортом можно будет добраться до Центральной Европы.

Первый участок тоннеля готов к погружению в воду

Король Фредерик X открыл табличку у входа в первый 217-метровый участок туннеля, который будет погружен в траншею на морском дне на датской стороне в конце этого года. Он опустил монету в капсулу времени, содержащую предметы, подаренные теми, кто строил бетонные элементы.

Sund & Baelt, компания, строящая эту линию, утверждает, что это будет самый длинный подводный тоннель. Он также будет включать электрифицированный железнодорожный путь. Ожидается, что автомобили смогут пересекать Балтийское море за 10 минут по четырем полосам, а поезда — за семь минут.

В 2011 году было принято решение о строительстве погружного тоннеля между южным датским островом Лолланн и северным немецким островом Фемарн. Работы на датской стороне начались в июле 2022 года, а на немецкой — ровно через год.

Открытие первого участка в присутствии короля
Открытие первого участка в присутствии короляIngrid Riis/Ritzau Scanpix via AP

Сколько будет стоить строительство тоннеля на острове Фемарн?

Тоннель будет состоять из 89 бетонных элементов, которые возводятся на специальном объекте в Рёбю на острове Лолланн, который называют крупнейшей строительной площадкой в Северной Европе. В мае был отлит первый из элементов.

Стоимость линии в Фемарне составит 55,1 миллиарда крон (4,8 миллиарда евро), а оплачивать ее будут пользователи в Дании. Правительство Дании примет решение о размере платы за проезд по туннелю позднее.

В последние годы Дания развивает автомобильное и железнодорожное сообщение с соседней Швецией и между двумя крупными датскими островами.

В 2000 году мост и тоннель через пролив Эресунн соединили Копенгаген с третьим по величине городом Швеции Мальмё, а в 1998 году открылось автомобильное сообщение между островами Фюн, где расположен третий по величине город Дании Оденсе, и Зеландия, где находится Копенгаген. Годом раньше было открыто железнодорожное сообщение.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Дом по цене капучино: Сицилия вновь распродает заброшенное жилье

"Плохо для туризма": турагенты говорят, что новая система въезда/выезда в ЕС может быть снова отложена

Лабиринт под аэропортом: на Крите найдено загадочное сооружение

Германия Общественный транспорт туннель Легковые автомашины Дания