Подводный железнодорожный туннель между Данией и Германией сократит время в пути

Благодаря Фемарнбельтскому тоннелю сократится время в пути между Скандинавией и Центральной Европой.

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Дания и Германия скоро соединит самый длинный в мире подводный железнодорожный и автомобильный тоннель.

В понедельник датский король Фредерик X торжественно открыл первый элемент будущего 18-километрового тоннеля под Балтийским морем. Он свяжет юг Дании с севером Германии и будет способствовать переходу транспортного сектора на "зеленые" рельсы.

Фемарнбельтский тоннель, открытие которого ожидается в 2029 году, позволит сократить время переправы, на пароме путь сейчас занимает 45 минут, а после открытия туннеля составит семь минут на поезде.

Она соединит датский город Рёдбю с немецким городом Путтгартен, а далее автомобильным и железнодорожным транспортом можно будет добраться до Центральной Европы.

Первый участок тоннеля готов к погружению в воду

Король Фредерик X открыл табличку у входа в первый 217-метровый участок туннеля, который будет погружен в траншею на морском дне на датской стороне в конце этого года. Он опустил монету в капсулу времени, содержащую предметы, подаренные теми, кто строил бетонные элементы.

Sund & Baelt, компания, строящая эту линию, утверждает, что это будет самый длинный подводный тоннель. Он также будет включать электрифицированный железнодорожный путь. Ожидается, что автомобили смогут пересекать Балтийское море за 10 минут по четырем полосам, а поезда — за семь минут.

В 2011 году было принято решение о строительстве погружного тоннеля между южным датским островом Лолланн и северным немецким островом Фемарн. Работы на датской стороне начались в июле 2022 года, а на немецкой — ровно через год.

Открытие первого участка в присутствии короля Ingrid Riis/Ritzau Scanpix via AP

Сколько будет стоить строительство тоннеля на острове Фемарн?

Тоннель будет состоять из 89 бетонных элементов, которые возводятся на специальном объекте в Рёбю на острове Лолланн, который называют крупнейшей строительной площадкой в Северной Европе. В мае был отлит первый из элементов.

Стоимость линии в Фемарне составит 55,1 миллиарда крон (4,8 миллиарда евро), а оплачивать ее будут пользователи в Дании. Правительство Дании примет решение о размере платы за проезд по туннелю позднее.

В последние годы Дания развивает автомобильное и железнодорожное сообщение с соседней Швецией и между двумя крупными датскими островами.

В 2000 году мост и тоннель через пролив Эресунн соединили Копенгаген с третьим по величине городом Швеции Мальмё, а в 1998 году открылось автомобильное сообщение между островами Фюн, где расположен третий по величине город Дании Оденсе, и Зеландия, где находится Копенгаген. Годом раньше было открыто железнодорожное сообщение.