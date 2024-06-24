В Севастополе объявлен режим ЧС, Россия нанесла удар по Одессе

By Euronews и AP

Понедельник в Севастополе и Крыму объявлен днём траура по жертвам ракетного обстрела ВСУ. В Одессе прогремели взрывы. По городу ударили российские ВС.

РЕКЛАМА

В Севастополе введён режим чрезвычайной ситуации в связи с украинскими обстрелами. Такое распоряжение в понедельник сделал глава города в аннексированном Россией Крыму Михаил Развозжаев. По его данным, в результате воскресной ракетной атаки ВСУ там погибли четыре человека, в том числе - двое детей. 151 человек - пострадали. 82 - госпитализированы.

Минобороны РФ сообщило, что армия Украины запустила пять американских ракет ATACMS. Четрые из них удалось сбить, одна - "в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории" и подорвалась, обломки упали в нескольких районах, в том числе - на пляж в Учкуевке, где было много отдыхающих.

В ведомстве заявили, что Украина, и США несут "ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирному населению".

Развожаев объявил понедельник в Севастополе днём траура по погибшим. Общественные мероприятия отменены.

Военные объекты среди гражданских

После атаки на Севостополь ряд провластных российских СМИ и военных блогеров раскритиковали власти за то, что жители не получили предупреждения об атаке, сигнал воздушной тревоги не прозвучал, а укрытия расположены слишком далеко от пляжей, где в разгар летнего сезона много отдыхающих.

Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что ВС РФ прячет военные объекты среди гражданских. "Видеозаписи и фотоснимки указывают на то, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российские власти безответственно поощряли российский туризм в оккупированном Крыму во время войны, в то время как российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров в качестве тылового плацдарма", - пишут они.

Взрывы в Одессе

Всю ночь на понедельник в Одессе ревела сирена воздушной тревоги. Глава одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Начался пожар, который в настоящий момент пытаются потушить. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Точное число раненых пока не установлено.

Как пишет РИА-новости, под удар ВС России в районе местного завода тяжёлого краностроения "Краян" попали около десяти иностранных наёмников. Пропагандистское издание Sputnik сообщает, что атакован склад с западными ракетами, расположенный рядом с предприятием; произошла детонация и взрыв.

По опубликованной позже Воздушными Силами ВСУ информации, атаку осуществили двумя ракетами комплекса "Искандер-К", одну из них удалось сбить.

Очередные атаки на Харьков

В воскресенье российская армия снова ударила по Харькову. Погиб один человек и 11 получили ранения. Как заявил мэр города Игорь Терехов, около половины горожан осталось без электричества.

За день до этого Россия нанесла по Харькову четыре авиаудара, в результате которых был повреждён пятиэтажный жилой дом и погибли три человека. Губернатор области Олег Синегубов сообщил, что ранения различной степени тяжести получил 41 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников помочь стране укрепить противовоздушную оборону.

"Современные системы ПВО для Украины - такие как "Пэтриот", ускоренная подготовка наших пилотов для F-16 и, самое главное, дольнобойное оружие - действительно необходимы", - сказал он.