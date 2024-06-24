By Euronews и AP

Президент Польши встретился в Пекине с председателем КНР. Темой переговоров стали Украина, мирный процесс и расширение двусторонней торговли. Не так часто глава государства-члена НАТО посещает страну, поддержавшую РФ и её полномасштабное вторжение, отмечают обозреватели.

РЕКЛАМА

Президент Польши Анджей Дуда встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Темой переговоров стали Украина, мирный процесс и расширение двусторонней торговли. Наблюдатели отмечают, что не так часто глава государства-члена НАТО посещает страну, поддержавшую Россию и её полномасштабное вторжение в Украину.

Встречу в Большом народном зале сопровождал почетный караул, в честь высокого гостя был сделан залп из 21 орудия.

Отношения между бывшим союзником России, который вдохновлял демократические движения своим стремлением к демократии, и Китаем -коммунистическим государством - остаются крепкими Анджей Дуда президент Польши

Дуда добавил, что Польша надеется на более тесные торговые отношения с Китаем, особенно в рамках подписанной Си Цзиньпином инициативы “Один пояс, один путь”. Эта инициатива направлена на создание транспортных связей и другой инфраструктуры между Китаем, Европой и Юго-Восточной Азией, главным образом, в интересах мощной обрабатывающей промышленности Китая и необходимости поиска внешних рынков и расширения политического и экономического влияния Пекина в противовес возглавляемому США либеральному порядку.

За последние 75 лет, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, наши связи продолжали стабильно развиваться, постоянно придавая новый импульс нашей дружбе Си Цзиньпин председатель КНР

Польша, в свою очередь, ищет новые рынки сбыта для своей сельскохозяйственной продукции, включая мясо птицы. Анджей Дуда сообщил польским СМИ после переговоров, что "открыты двери для увеличения экспорта в Китай".

По словам польского президента, переговоры продолжались 4 часа в разных форматах, включая почти часовую беседу один на один с китайским лидером. Он сказал, что Си Цзиньпин пообещал отменить визы для поляков, приезжающих в КНР на срок до 15 дней, и этому решению он “очень рад”.

Российско-украинский конфликт был включён в повестку дня переговоров, и Дуда заявил, что подробно изложил точку зрения Польши на этот конфликт, на миграционное давление, оказываемое Россией и её союзником Беларусью, на необходимость отстаивать безопасность Европы и всего мира.

Я надеюсь, что Китай, как мировая держава и член Совета Безопасности ООН, поддержит прекращение войны, соответствующее принципам международного права Анджей Дуда президент Польши

Государственное статистическое управление Польши сообщило, что 13,9% импорта страны в прошлом году приходилось на Китай, в то время как польский экспорт в КНР составлял лишь часть этого объема. После встречи двух лидеров было подписано несколько торговых соглашений, в том числе о польском сельскохозяйственном экспорте и образовательных обменах. В повестке дня польского президента - другие встречи в Пекине, затем он вылетит в финансовый центр Шанхай для участия в польско-китайском экономическом форуме.

В прошлую среду был официально запущен грузовой поезд из Китая в Европу. Состав, груженый такими товарами, как кондиционеры и аксессуары для кофемашин, отправился из международного порта Гуанчжоу в столицу Польши Варшаву.

Ожидается, что грузовые поезда будут отправляться из Китая каждую среду и прибывать в Польшу через 16 дней. Это на 30 % быстрее, чем раньше.

Новость появилась на фоне растущей напряженности в отношениях между Китаем и ЕС после того, как Китай начал проверку импорта свинины из ЕС в связи с предложенными тарифами на экспорт электромобилей.