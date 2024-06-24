EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Президент Польши обсудил с председателем КНР войну в Украине и двустороннюю торговлю

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Польши Анджей Дуда на церемонии в Большом зале народных собраний в Пекине, 24 июня 2024 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Польши Анджей Дуда на церемонии в Большом зале народных собраний в Пекине, 24 июня 2024 г. Авторское право Pedro Pardo/AP
Авторское право Pedro Pardo/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент Польши встретился в Пекине с председателем КНР. Темой переговоров стали Украина, мирный процесс и расширение двусторонней торговли. Не так часто глава государства-члена НАТО посещает страну, поддержавшую РФ и её полномасштабное вторжение, отмечают обозреватели.

РЕКЛАМА

Президент Польши Анджей Дуда встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Темой переговоров стали Украина, мирный процесс и расширение двусторонней торговли. Наблюдатели отмечают, что не так часто глава государства-члена НАТО посещает страну, поддержавшую Россию и её полномасштабное вторжение в Украину.

Встречу в Большом народном зале сопровождал почетный караул, в честь высокого гостя был сделан залп из 21 орудия.

Отношения между бывшим союзником России, который вдохновлял демократические движения своим стремлением к демократии, и Китаем -коммунистическим государством - остаются крепкими
Анджей Дуда
президент Польши

Дуда добавил, что Польша надеется на более тесные торговые отношения с Китаем, особенно в рамках подписанной Си Цзиньпином инициативы “Один пояс, один путь”. Эта инициатива направлена на создание транспортных связей и другой инфраструктуры между Китаем, Европой и Юго-Восточной Азией, главным образом, в интересах мощной обрабатывающей промышленности Китая и необходимости поиска внешних рынков и расширения политического и экономического влияния Пекина в противовес возглавляемому США либеральному порядку.

За последние 75 лет, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, наши связи продолжали стабильно развиваться, постоянно придавая новый импульс нашей дружбе
Си Цзиньпин
председатель КНР

Польша, в свою очередь, ищет новые рынки сбыта для своей сельскохозяйственной продукции, включая мясо птицы. Анджей Дуда сообщил польским СМИ после переговоров, что "открыты двери для увеличения экспорта в Китай".

По словам польского президента, переговоры продолжались 4 часа в разных форматах, включая почти часовую беседу один на один с китайским лидером. Он сказал, что Си Цзиньпин пообещал отменить визы для поляков, приезжающих в КНР на срок до 15 дней, и этому решению он “очень рад”.

Российско-украинский конфликт был включён в повестку дня переговоров, и Дуда заявил, что подробно изложил точку зрения Польши на этот конфликт, на миграционное давление, оказываемое Россией и её союзником Беларусью, на необходимость отстаивать безопасность Европы и всего мира.

Я надеюсь, что Китай, как мировая держава и член Совета Безопасности ООН, поддержит прекращение войны, соответствующее принципам международного права
Анджей Дуда
президент Польши

Государственное статистическое управление Польши сообщило, что 13,9% импорта страны в прошлом году приходилось на Китай, в то время как польский экспорт в КНР составлял лишь часть этого объема. После встречи двух лидеров было подписано несколько торговых соглашений, в том числе о польском сельскохозяйственном экспорте и образовательных обменах. В повестке дня польского президента - другие встречи в Пекине, затем он вылетит в финансовый центр Шанхай для участия в польско-китайском экономическом форуме.

В прошлую среду был официально запущен грузовой поезд из Китая в Европу. Состав, груженый такими товарами, как кондиционеры и аксессуары для кофемашин, отправился из международного порта Гуанчжоу в столицу Польши Варшаву.

Ожидается, что грузовые поезда будут отправляться из Китая каждую среду и прибывать в Польшу через 16 дней. Это на 30 % быстрее, чем раньше.

Новость появилась на фоне растущей напряженности в отношениях между Китаем и ЕС после того, как Китай начал проверку импорта свинины из ЕС в связи с предложенными тарифами на экспорт электромобилей.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Китайские производители получили от ЕС "беспрецедентный" запрос о данных

Второй день госвизита Путина прошёл под знаком торгового и культурного сотрудничества

Владимира Путина приветствуют в Пекине

Польша Китай ЕС-Китай