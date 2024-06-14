Албания, Кипр, Ирландия: куда выехать из Шенгена на отдых?

Некоторые категории путешественников в ЕС могут оставаться в Шенгенской зоне лишь 90 дней. Куда вам выехать, чтобы обнулить свой счетчик, не покидая Европы?

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Планируете провести год, путешествуя по Европе? Если вы не гражданин ЕС, вам придется учесть "правило 90 дней": оно гласит, что выходцы из стран, не входящих в блок, при наличии действующей визы могут оставаться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение периода в 180 дней Правило распространяется на 25 из 27 стран ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Вот куда можно выехать из Шенгена, чтобы соблюсти правило 90 дней и избежать потенциального запрета на въезд сроком на год.

Прекрасный пляжи Албании

Албания не входит в Шенгенскую зону. Это значит, что граждане стран, не входящих в ЕС, включая британцев, могут провести там время, которое не будет зачтено в правило 90 дней. Албания становится все более популярным направлением для европейских туристов благодаря своим прекрасным пляжам, горам, доступной стоимости жизни и гостеприимной атмосфере.

Во Влёре, на побережье Адриатического моря, вас ждут "лучшие пляжи, широкие набережные, отличные рестораны и кафе", согласно отзывам пользователей платформы /travel на Reddit. Для длительного пребывания, отмечают они, "стоимость жизни просто потрясающая".

Если ехать севернее, то вас ждет прекрасная паромная переправа по озеру Коман в обрамлении Албанских Альп. Кстати, это - часть знаменитого экскурсионного маршрута Вальбона - Тет.

Продолжая двигаться на север, вы попадете в Черногорию - еще одну жемчужину Балкан с прекрасной береговой линией, на которую также не распространяется правило 90 дней.

Албания: озеро Коман. Canva

Такой разноплановый Кипр

Кипр - одна из двух стран ЕС, освобожденная от правила 90 дней, так как не является членом Шенгенской зоны (правда, гостей, въезжающих с визой, ждет внутренне правило, позволяющее оставаться на Кипре не более трех месяцев).

Это - прекрасный срок, чтобы отдохнуть на средиземноморских пляжах, исследовать древнее наследие острова и погрузиться в его яркую ночную жизнь.

В Пафосе, к примеру, вы увидите скалу Афродиты, уникальные мозаики Дома Диониса и гробниц царей, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Для более роскошного отдыха отправляйтесь в Лимасол, чтобы полюбоваться суперяхтами в гавани и осмотреть замок IV века. Активных путешественников ждет горный массив Троодос с его живописными деревнями, винными турами и многочисленными видами спорта.

Откройте для себя царские гробницы в Пафосе. Canva

Do you speak English?

Наряду с Кипром Ирландия - еще один член ЕС, не входящий в Шенгенскую зону. Однако и здесь действует собственное 90-дневное ограничение для туристов.

Ирландия остается хорошим вариантом для британцев, которые путешествуют там по договору об Общей зоне передвижения, то есть и после "брексита" их пребывание в Ирландии не ограничено.

Выпив несколько пинт Гиннесса в Дублине, отправляйтесь на однодневную экскурсию в Голуэй и к скалам Мохер. Или же возьмите курс на Дикий Атлантический путь Ирландии, который простирается на 2500 километров от Донегола до Западного Корка.

Если Великобритания - не ваш родной дом, то отправляйтесь туда, не тратя время на получение Шенгенской визы. Посетите музыкальный фестиваль в Лондоне, займитесь серфингом на Корнуэльском побережье Англии, поднимитесь на гору Сноудон в Уэльсе или отправляйтесь на север, чтобы насладиться суровой красотой Шотландии.

Ирландия: утесы Мохер. Canva

Красоты Северной Македонии

Северная Македония предлагает многим туристам безвизовый доступ на срок до 90 дней. Поскольку она не входит в Шенгенскую зону, пребывание там не засчитают в ваш лимит. Граничащая с северной Грецией страна - отличное место для многопланового отдыха.

"Если вы ищете место с потрясающей природой, низкими ценами и великолепной архитектурой, Северная Македония - то, что вам нужно", - пишет один из пользователей Reddit.

Озеро Охрид В Северной Македонии. Canva

Отправляйтесь в горный массив Шара или поезжайте в столицу, Скопье, где откроете "причудливое сочетание старого и нового".

Хотя балканская страна не имеет выхода к морю, отдохнуть на воде там можно в городе Охрид, расположенном на берегу озера. "Одно из лучших мест, которые я когда-либо посещала! Вода там чистая и идеально подходит для плавания", - пишет одна из пользовательниц платформы Reddit. Вы также можете отправиться на реку Треска, которая "течет мимо известняковых скал, а затем впадает в изумрудное озеро Матка".