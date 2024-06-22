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Вандализм в Помпеях: задержан турист из Казахстана

Надпись на доме Цеев в Помпеях
Надпись на доме Цеев в Помпеях Авторское право Parco Archeologico di Pompei - Ministero della Cultura
Авторское право Parco Archeologico di Pompei - Ministero della Cultura
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Турист из Казахстана был задержан после того, как написал слово ALI на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеи. Мужчине придется заплатить за восстановление нанесенного ущерба.

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Турист из Казахстана был задержан в субботу утром сотрудниками службы безопасности, после того как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи.

О произошедшем было сообщено на стационарный пост карабинеров, расположенный рядом с парком, после чего нарушитель был задержан. Сообщается, что ему придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма ущерба будет названа после проведения технической экспертизы.

Где находится Дом Цеев в Помпеях

Дом Цеев, раскопанный в 1913-1914 годах, является одним из редких примеров древнего жилища позднего самнитского периода (II век до н. э.), говорится на сайте археологического парка. Считается, что домом владел магистрат Луций Цей Секунд, о чем свидетельствует надпись, начертанная на внешнем фасаде дома.

Фасад дома с белой лепниной и высоким порталом, увенчанным кубическими капителями, демонстрирует строгий вид, который должен был иметь дом влиятельного человека в этот период.

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