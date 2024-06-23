Севастополь попал под ракетный обстрел: погибли пять человек, ранены более 100

By euronews

Число жертв ракетного удара по Крыму увеличилось до пяти человек, пострадало более 100, заявил назначенный Москвой глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

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Число жертв ракетного удара по Крыму увеличилось до пяти, трое из них - дети, пострадали более 100 человек, заявил назначенный Москвой глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он также сообщил, что пять детей находятся в реанимации. Остальные, по его словам, получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Ранее он сообщил, что в небе над акваторией были сбиты "5 воздушных целей", "их осколки упали в прибрежной зоне".

По словам Развожаева, больше всего погибших и пострадавших — в районе пляжа Учкуевка. При этом пляжи Учкуевки находятся в 6 км от военного аэродрома Бельбек.

Минобороны России заявило, что удар по Севастополю был нанесен ВСУ с помощью ракет ATACMS. В ходе отражения атаки средства ПВО перехватили четыре ракеты. "Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя", - говорится в заявлении ведомства.

Украинская сторона пока не давала комментариев.

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", Украина ударила ракетами в районах Севастопольской бухты, Николаевки и Казачьей бухты. В связи с ракетной атакой с аэродрома "Бельбек" в воздух поднялись истребители.

24 июня в Севастополе объявлен день траура, написал в своем телеграм-канале Развожаев. Назначенный Москвой губернатор аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник траурным днем на всем полуострове.