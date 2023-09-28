By Angela Symons

Как изменятся визовые правила в Евросоюзе? Когда нововведения вступят в силу? И кого они коснутся?

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Как ожидается, в октябре обнародуют график запуска биометрической Системы въезда/выезда ЕС (EES).

Новые правила пограничного контроля должны были вступить в силу ещё в 2022-ом, но ряд технических и не только сложностей не позволили уложиться в назначенные сроки.

Сначала запуск перенесли на май 2023 г., затем - на конец года.

Теперь некоторые СМИ сообщают, что ждать изменений раньше 2025 года не стоит. В Европейской комиссии, куда обратились журналисты Euronews, это предположение опровергли.

"Еврокомиссия не комментирует спекуляции, - сообщила пресс-секретарь ЕК Анита Хиппер, - Комиссия по-прежнему стремится к тому, чтобы правила ETIAS начали действовать как можно скорее".

Что такое EES?

Entry Exit System - это автоматизированная система регистрации въезда в ЕС и выезда из него для граждан Великобритании и других не входящих в блок стран, которым не требуется виза.

При пересечении внешней границы Евросоюза путешествующим нужно будет сканировать паспорт или другой проездной документ в специальном электронном терминале. Новые правила не будут распространяться на легальных резидентов и обладателей долгосрочных виз.

Система будет регистрировать дату и место въезда и выезда, ФИО путешественника и его биометрические данные (сканирование лица и отпечатки пальцев). Последние будут храниться в течение трёх лет после каждой поездки.

EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четырёх странах Шенгенской зоны, которые не являются членами сообщества: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Новые правила вводятся с целью усилить безопасность на границах и выявлять тех, кто пробыл в шенгене дольше положенных 90 или 180 дней.

"EES изменит подход к управлению границами ЕС. Однако существует ряд вопросов, которые необходимо решить для обеспечения плавного внедрения и функционирования новой системы, чтобы пассажиры не столкнулись с перебоями в работе", - говорится в совместном заявлении Международного совета аэропортов (ACI), организации "Авиалинии для Европы" (A4E), Ассоциации авиакомпаний европейских регионов (ERA) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В нём указывается на то, что необходимы "расширенное внедрение и эффективное применение автоматизации на местах - в пунктах пересечения границы, а также финансирование со стороны государств-членов, обучение персонала и ресурсов для управления внешней границей ЕС, особенно в аэропортах, наконец, информирование путешественников об изменениях".

Продолжается ли реализация ETIAS?

EES связана с Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта новая схема обязывает граждан не входящих в ЕС стран безвизового режима получать специальное разрешение на въезд.

Первоначально планировалось, что ETIAS начнет действовать с ноября 2023-го. Однако теперь на сайте Еврокомиссии указано, что она вступит в силу в следующем году. Точную дату не называют. Но ранее официальные лица указывали, что система заработает через пять-шесть месяцев после EES.

Путешественники должны будут подать заявку на получение ETIAS в режиме онлайн перед поездкой. Стоимость оформления 7 евро. После одобрения заявки электронное разрешение на въезд привяжут к паспорту. Оно будет действовать в течение трёх лет.

Почему задерживается введение EES?

В задержке винят подрядчиков, которые не соблюдают сроки.

Автоматизированные барьеры EES должны быть установлены на всех международных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны. По плану, путешествующие должны проходить электронную регистрацию в специальных терминалах или через мобильные приложения, после чего пограничники будут завершать проверку.

Когда именно будет введена эта система, пока неясно, но ожидается, что новый график опубликуют в октябре.

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"Как указано в итоговом документе июньского заседания Совета по юстиции и внутренним делам, обновленный график введения в действие системы въезда/выезда должен быть представлен на заседании Совета по юстиции и внутренним делам в октябре 2023 г., - сказал Хиппер в интервью Euronews. - После этого о начале работы объявят по официальным каналам связи ЕС".

Ждать ли хаоса и очередей?

В Великобритании и других странах высказываются опасения, что EES может привести к увеличению задержек на пограничных пунктах. По их мнению, время, отведённое на тестирование системы до её запуска, слишком мало.

Французские власти будут осуществлять пограничный контроль с использованием EES в британском порту Дувр на линиях Eurostar и Eurotunnel. В настоящее время они совместно с британскими властями работают над тем, чтобы минимизировать влияние системы на пропускную способность и движение транспорта. Однако и Париж не исключает появления очередей на КПП.

Европейская комиссия высказала предположение, что систему, возможно, придется вводить постепенно и внося коррективы, чтобы предотвратить коллапс на границе.