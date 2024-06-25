Израиль просят подумать "о будущем"

By Euronews

Вашингтон предостерег от эскалации конфликта с "Хезболлах".

РЕКЛАМА

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Израиль от начала крупного наступления на "Хезболлах" в Ливане во время своей встречи с министром обороны Йоавом Галантом. В заявлении госдепартамента США сообщается, что Блинкен подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и достижения дипломатического решения. В Вашингтоне указали также на необходимость надежного послевоенного плана для сектора Газа. Госсекретарь Блинкен подтвердил также "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля".

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Израиль "подумать о своем будущем" и остановить войну в секторе Газа.

"Надеюсь, Нетаньяху понимает то, что международное сообщество пытается сказать Израилю ради самого Израиля в течение нескольких месяцев. Потому что я думаю, что и США, и Италия, когда они разговаривают с Нетаньяху и просят его остановиться, они делают это, имея в виду будущее благополучие Израиля, и я надеюсь, что он это тоже понимает", — заявил министр.

Выступая после заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил, что война между Израилем и "Хезболлах" может привести Ближний Восток к "серьезному кризису".

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей приверженности к предложенному президентом США Джо Байденом плану по прекращению огня. По словам Нетаньяху, любое дипломатическое решение должно включать «физическое дистанцирование "Хезболлах" от границы с Израилем.

В ЦАХАЛ объявили о "значительных достижениях" в продолжающихся военных операциях в Рафахе.