Туристы падают в обморок, стоя в очереди на вход в Акрополь, сообщают местные СМИ.

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В среду Акрополь остановил приём туристов из-за сильной жары, когда температура воздуха поднялась до 43 градусов по Цельсию.

Самая популярная достопримечательность Греции, древний Акрополь, был закрыт 12 июня с полудня до семнадцати часов в целях обеспечения безопасности посетителей.

Местные СМИ сообщают, что туристы падают в обморок, стоя в очереди, чтобы попасть внутрь. В прошлом году здесь побывало 4 миллиона туристов.

Афины используют беспилотники для мониторинга температуры в городе и планирования мер по охране здоровья населения.

Очередь в Акрополь, 12 июня 2024 года AP Photo/Petros Giannakouris

Жара в Греции надолго?

В Греции с прошлой недели установилась сильная жара.

Считается, что причиной прихода знойной погоды являются южные ветры, приносящие горячий воздух и пыль из Северной Африки.

В среду температура воздуха в Акрополе достигала 39 градусов Цельсия, но может подняться еще выше: пик жары ожидается в четверг.

Более прохладная погода ожидается с вечера пятницы.

Греция - одна из наиболее подверженных влиянию климата стран Европы.

В прошлом году повышение температуры вызвало смертоносные лесные пожары, а нерегулярные дожди привели к сильнейшим за всю историю наводнениям, которые нанесли ущерб урожаю.

Акрополь борется с чрезмерным туризмом

Акрополь уже несколько лет пытается контролировать количество посетителей.

Ранее туристы жаловались на переполненность древнего комплекса.

В 2023 году власти ввели ограничение на количество посетителей: не более 20 тысяч человек в день.

Затронуты ли рейсы в Грецию?

В настоящее время нет сообщений о задержках или отменах рейсов из-за очень жаркой погоды.

Как всегда, пассажирам следует проверять сайты авиакомпаний и аэропортов перед отправлением на случай каких-либо изменений.

Власти Афин объявили о закрытии Акрополя на пять часов из-за сильной жары, а также приостановили занятия в школах.

Как еще Греция пострадала от аномальной жары?

Школы были закрыты в южных и центральных районах Греции, где температура воздуха была наиболее высокой.

Власти Афин объявили, что помимо того на несколько часов будет прекращен вывоз мусора, в городе были открыты семь кондиционированных помещений для изнывающих от жары пешеходов.

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Безопасно ли путешествовать в Грецию?

В настоящее время ни одно европейское правительство не выпустило предупреждение относительно поездок в Грецию.

Однако периоды сильной жары могут быть очень опасны, особенно для уязвимых групп населения, таких как младенцы, дети и пожилые люди.

Эксперты рекомендуют держаться подальше от солнца в самые жаркие часы дня, обычно с 11 утра до 4 вечера, прикрываться, если вам нужно выйти на улицу, и хорошо увлажнять воздух.