Туристы падают в обморок, стоя в очереди на вход в Акрополь, сообщают местные СМИ.
В среду Акрополь остановил приём туристов из-за сильной жары, когда температура воздуха поднялась до 43 градусов по Цельсию.
Самая популярная достопримечательность Греции, древний Акрополь, был закрыт 12 июня с полудня до семнадцати часов в целях обеспечения безопасности посетителей.
Местные СМИ сообщают, что туристы падают в обморок, стоя в очереди, чтобы попасть внутрь. В прошлом году здесь побывало 4 миллиона туристов.
Афины используют беспилотники для мониторинга температуры в городе и планирования мер по охране здоровья населения.
Жара в Греции надолго?
В Греции с прошлой недели установилась сильная жара.
Считается, что причиной прихода знойной погоды являются южные ветры, приносящие горячий воздух и пыль из Северной Африки.
В среду температура воздуха в Акрополе достигала 39 градусов Цельсия, но может подняться еще выше: пик жары ожидается в четверг.
Более прохладная погода ожидается с вечера пятницы.
Греция - одна из наиболее подверженных влиянию климата стран Европы.
В прошлом году повышение температуры вызвало смертоносные лесные пожары, а нерегулярные дожди привели к сильнейшим за всю историю наводнениям, которые нанесли ущерб урожаю.
Акрополь борется с чрезмерным туризмом
Акрополь уже несколько лет пытается контролировать количество посетителей.
Ранее туристы жаловались на переполненность древнего комплекса.
В 2023 году власти ввели ограничение на количество посетителей: не более 20 тысяч человек в день.
Затронуты ли рейсы в Грецию?
В настоящее время нет сообщений о задержках или отменах рейсов из-за очень жаркой погоды.
Как всегда, пассажирам следует проверять сайты авиакомпаний и аэропортов перед отправлением на случай каких-либо изменений.
Власти Афин объявили о закрытии Акрополя на пять часов из-за сильной жары, а также приостановили занятия в школах.
Как еще Греция пострадала от аномальной жары?
Школы были закрыты в южных и центральных районах Греции, где температура воздуха была наиболее высокой.
Власти Афин объявили, что помимо того на несколько часов будет прекращен вывоз мусора, в городе были открыты семь кондиционированных помещений для изнывающих от жары пешеходов.
Безопасно ли путешествовать в Грецию?
В настоящее время ни одно европейское правительство не выпустило предупреждение относительно поездок в Грецию.
Однако периоды сильной жары могут быть очень опасны, особенно для уязвимых групп населения, таких как младенцы, дети и пожилые люди.
Эксперты рекомендуют держаться подальше от солнца в самые жаркие часы дня, обычно с 11 утра до 4 вечера, прикрываться, если вам нужно выйти на улицу, и хорошо увлажнять воздух.