Дания намерена ужесточить правила для социальных сетей

By Euronews

В датском правительстве считают, что сами медиагиганты безответственно относятся к защите детей

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Правительство Дании объединяет усилия с неправительственными организациями для ужесточения правил для социальных платформ. В Копенгагене уверены, что сами медиагиганты игнорируют свои социальные обязательства.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:

«Мы противостоим некоторым очень крупным и могущественным технологическим гигантам, которые по-прежнему не выполняют своих обязательств по отношению к детям».

Особую тревогу у активистов вызывает формалистический подход соцсетей к фильтрации контента по возрасту.

Йоханна Шмидт-Нильсен, генеральный секретарь Save the Children Denmark:

«Необходима реальная проверка возраста. Необходимы требования к содержанию, соответствующему возрасту. Не должно быть так, чтобы двенадцатилетние дети смотрели контент, который не должны смотреть даже взрослые. Необходимо всегда иметь возможность связаться со взрослыми».

Связанная с этим задача комиссии — попытаться вовсе отвлечь детей и подростков от соцсетей, сократить время, которое они проводят в телефонах.

Фредерикке, ученица 8 класса:

«Конечно, это помогает расслабиться и отдохнуть, но иногда это может выйти из-под контроля».

В Дании надеются вывести эти вопросы и на общеевропейский уровень — в следующем году страна будет председательствовать в ЕС.