Дания намерена ужесточить правила для социальных сетей

В датском правительстве считают, что сами медиагиганты безответственно относятся к защите детей
Правительство Дании объединяет усилия с неправительственными организациями для ужесточения правил для социальных платформ. В Копенгагене уверены, что сами медиагиганты игнорируют свои социальные обязательства.
Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:
«Мы противостоим некоторым очень крупным и могущественным технологическим гигантам, которые по-прежнему не выполняют своих обязательств по отношению к детям».
Особую тревогу у активистов вызывает формалистический подход соцсетей к фильтрации контента по возрасту.
Йоханна Шмидт-Нильсен, генеральный секретарь Save the Children Denmark:
«Необходима реальная проверка возраста. Необходимы требования к содержанию, соответствующему возрасту. Не должно быть так, чтобы двенадцатилетние дети смотрели контент, который не должны смотреть даже взрослые. Необходимо всегда иметь возможность связаться со взрослыми».
Связанная с этим задача комиссии — попытаться вовсе отвлечь детей и подростков от соцсетей, сократить время, которое они проводят в телефонах.
Фредерикке, ученица 8 класса:
«Конечно, это помогает расслабиться и отдохнуть, но иногда это может выйти из-под контроля».
В Дании надеются вывести эти вопросы и на общеевропейский уровень — в следующем году страна будет председательствовать в ЕС.