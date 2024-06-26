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ВОЗ: 2,6 миллиона смертей от алкоголя в мире — "неприемлемо высокий уровень"

Смертность, связанная с алкоголем, наиболее высока в Европейском регионе.
Смертность, связанная с алкоголем, наиболее высока в Европейском регионе. Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Gabriela Galvin
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В 2019 году в мире было зарегистрировано 2,6 миллиона смертей, связанных с употреблением алкоголя, и самый высокий уровень смертности был зафиксирован в Европе, говорится в новом докладе.

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В Европе люди чаще умирают от проблем, связанных с алкоголем, чем где-либо еще, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2019 году в мире было зарегистрировано 2,6 миллиона смертей, связанных с алкоголем, что на 2,5% меньше, чем в 2010 году, но все еще "неприемлемо высоко", сказал на пресс-конференции Владимир Позняк, возглавляющий группу по алкоголю, наркотикам и аддиктивному поведению в департаменте ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ.

В Европейском регионе отмечается самый высокий уровень смертности от алкоголя — 52,9 на 100 000 человек, что чуть выше, чем в Африке — 52,2 на 100 000 человек, а также самый высокий в мире уровень расстройств, связанных с употреблением алкоголя, - 10,7%, хотя в последние годы этот показатель резко снизился.

В Северной и Южной Америке и странах западной части Тихоокеанского региона уровень заболеваемости алкоголизмом также снизился, в то время как в Африке, Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии он вырос.

В целом, по оценкам, 400 миллионов человек страдают алкоголизмом, который повышает риск развития заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, эпилепсии, рака, травм и других проблем со здоровьем.

Европейцы также лидируют в мире, когда речь идет о случайном употреблении алкоголя: в среднем они выпивают 9,2 литра на душу населения по сравнению с 5,5 литрами во всем мире. Среди 10 стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения семь являются членами Европейского союза.

"Не существует безрискового уровня потребления алкоголя, — говорит Позняк, —хотя биологические, социальные и контекстуальные факторы играют роль в формировании индивидуального риска".

Именно поэтому в рамках целей ВОЗ в области устойчивого развития агентство стремится ограничить пьянство, особенно среди подростков, но при этом не устанавливает конкретных точек отсчета или критериев, которым должны соответствовать отдельные страны. К 2030 году ВОЗ хочет, чтобы "вредное употребление алкоголя" сократилось на 20% по сравнению с 2010 годом.

"Критические пробелы" в лечении расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ

Употребление наркотиков и наркомания также являются серьезными глобальными проблемами здравоохранения.

В 2019 году почти 600 000 человек умерли в результате употребления психоактивных веществ, говорится в докладе. Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, тесно связаны с психическими заболеваниями и могут повышать риск неинфекционных заболеваний, инфекций, связанных с употреблением инъекционных наркотиков, и случайных смертей.

Доступ к лечению проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ, остается серьезным препятствием в большинстве стран мира, говорится в докладе ВОЗ. В разных странах охват лечением варьируется от менее чем одного процента до 35%.

Неравенство существует и внутри стран. Большинство смертей, связанных с употреблением алкоголя, приходится на мужчин, а расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, в непропорционально большой степени затрагивают людей с низким социально-экономическим статусом.

"Стигма, дискриминация и неверные представления об эффективности лечения способствуют этим критическим пробелам в предоставлении лечения, а также тому, что расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, по-прежнему уделяется мало внимания в учреждениях здравоохранения и развития", — сказал Позняк.

Пандемия COVID-19 помешала сбору и анализу данных, что задержало выход отчета на два года.

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