Протестующие в Кении попытались взять штурмом парламент

В Кении бушуют протесты против закона о введении новых налогов. Демонстранты прорвались в здание парламента и подожгли его. Полиция открыла огонь. Есть жертвы.

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Беспорядками и столкновениями с полицией обернулись протесты против ужесточения налогообложения в Кении. Во вторник манифестанты прорвались в парламент в столице страны Найроби, где депутаты обсуждали соответствующий законопроект, и подожгли здание. Полиция применила огнестрельное оружие. По меньшей мере пять человек погибли, сообщают местные медслужбы. Более 30 - получили ранения.

Депутаты успели принять спорный законопроект о введении новых налогов, после чего через чёрный ход покинули здание, которое штурмом пытались взять демонстранты. Пожар позднее был потушен.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, охватили и другие крупные города страны. Протестующие сожгли офис правящей партии в Эмбу, в центре Кении и пытались прорваться в Дом правительства в городе Накуру на западе. Сообщалось о пожаре в офисе губернатора столицы.

Вышедшие на улицы кенийцы выражают разочарование политикой нового президента и негодование решением правительства ввести новые налоги в условиях резкого роста цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости, на фоне процветающей коррупции.

"Сегодняшние события знаменуют собой критический поворотный момент в том, как мы реагируем на угрозы нашей национальной безопасности", — заявил кенийский лидер Уильям Руто, назвав действия манифестантов "предательскими" и пообещав подавить беспорядки "любой ценой".

На восстановления порядка в стране власти прибегнули к помощи военных. Усилены подразделения спецназа.

Для того, чтобы спорты законопроект вступил в силу, в течение двух недель его должен подписать президент.

Местная Комиссия по правам человека опубликовала видео, на котором полицейские стреляют в протестующих, и призвала Руто немедленно отдать приказ "прекратить убийства".