By Euronews

Эксперты ООН прогнозируют, что на смену Эль-Ниньо уже этим летом придет более холодное океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья

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Май 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений и 12-м рекордно жарким месяцем подряд, заявили эксперты Климатической службы ЕС "Коперник".

По данным службы мониторинга климата ЕС, в прошлом месяце средняя температура в мире была на 1,52°C выше, чем в период с 1850 по 1900 год, до начала индустриализации.

Температура была выше, чем когда-либо, 12-й месяц подряд, а средняя глобальная температура приземного слоя воздуха - на 0,65°C выше, чем в среднем с 1991 по 2020 год.

"То, что мы достигли этого 12-месячного рубежа, шокирует, но не удивляет. И хотя эта череда рекордных месяцев в конце концов прервется, общая тенденция изменения климата сохраняется, и не видно никаких признаков ее изменения", - говорит Карло Буонтемпо, директор Климатической службы ЕС "Коперник" (C3S).

Что такое Ла-Нинья и прилет ли она на смену Эль-Ниньо?

Повышенное тепло в океане является отражением этого необычно жаркого периода.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2023 году в океанах, окружающих Европу, зафиксирована самая высокая средняя температура поверхности моря за всю историю наблюдений.

С июля прошлого года погодное явление Эль-Ниньо способствовало повышению глобальной температуры и экстремальным погодным условиям по всему миру, но ученые утверждают, что основной причиной стало антропогенное глобальное потепление.

Однако ВМО сообщает, что Эль-Ниньо 2023-24 года имеет признаки окончания и может смениться Ла-Ниньей уже в июне.

Ла-Нинья характеризуется более холодной, чем в среднем, температурой поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, что обычно приводит к погодным условиям, противоположным тем, которые ассоциируются с Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах.

Это похолодание сопровождается изменениями в тропической циркуляции воздуха, включая изменения в характере ветра, атмосферном давлении и количестве осадков.

Что означает Ла-Нинья для глобального потепления?

Эль-Ниньо и Ла-Нинья обычно начинаются весной или летом в Северном полушарии.

Переход от теплой фазы Эль-Ниньо к нейтральной или более холодной фазе Ла-Нинья происходит в среднем каждые 3-5 лет.

Однако этот переход не является сигналом к изменению текущей тенденции глобального потепления.

"Каждый месяц, начиная с июня 2023 года, устанавливал новый температурный рекорд, а 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, - говорит заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт. - Окончание Эль-Ниньо не означает паузы в долгосрочном изменении климата, поскольку наша планета будет продолжать нагреваться из-за парниковых газов, улавливающих тепло. Исключительно высокие температуры поверхности моря будут продолжать играть важную роль в течение следующих месяцев".

Последние девять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, даже несмотря на многолетнюю Ла-Нинью, охладившую ситуацию с 2020 по начало 2023 года.

"Наша погода по-прежнему будет более экстремальной из-за дополнительного тепла и влаги в атмосфере, - продолжает Ко Барретт, возглавляющий делегацию ВМО на проходящей в Бонне конференции ООН по изменению климата. - Условия Ла-Ниньи обычно следуют за сильными событиями Эль-Ниньо, и это соответствует последним модельным прогнозам, хотя остается большая неопределенность относительно их силы и продолжительности".