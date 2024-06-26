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Сенсация Евро-2024: Австрия вышла в плей-офф с первого места в группе

Марсель Забитцер, забивший победный гол для сборной Австрии в матче с Нидерландами на ЧЕ-2024
Марсель Забитцер, забивший победный гол для сборной Австрии в матче с Нидерландами на ЧЕ-2024 Авторское право Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Сборная Австрии обыграла Нидерланды и заняла первое место в группе D. Вице-чемпионы мира французы, забившие всего один гол на турнире, вышли в плей-офф со второго места.

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Сборная Австрии обыграла Нидерланды и вышла в плей-офф Чемпионата Европы по футболу с первого места в группе.

В ходе матча в рамках третьего тура "оранжевым" дважды удавалось сравнять счёт. Но гол Марселя Забитцера на 80-й минуте стал победным для австрийцев. Итог встречи 3:2.

Австрия c 6-ю очками - лидер в группе D.

На второй позиции - команда Франции. Во вторник она сыграла вничью с Польшей 1:1.

Отличился Килиан Мбаппе, игравший в защитной маске после травмы. Его удачно реализованный пенальти - единственный гол французов на этом турнире.

С пятью очками "синие" вышли в 1/8 финала Евро.

Матчи в группе С выдались менее зрелищными - две нулевые ничьи.

Этого оказалось достаточно для Словении, которая впервые в своей футбольной истории вышла в следующий раунд европейского первенства, сыграв по нулям с Англией.

Счётом 0:0 завершилась встреча Дании с Сербией. Датчане проходят в плей-офф со второго места в группе. Сербы покидают турнир.

Далее нас ждут матчи команд группы Е, в которой у всех сборных - Румынии, Бельгия, Словакия и Украины - по три очка.

Досрочно в плей-офф вышла Португалия с первого места в группе F. Шансы остаться на турнере сохраняют Турция, Чехия и Грузия.

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Чемпионат Европы Спорт Футбол Килиан Мбаппе