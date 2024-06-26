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Критик России Кая Каллас может возглавить европейскую дипломатию

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас Авторское право Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В России Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. В Брюсселе она может занять должность главы европейской дипломатии.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, одна из самых ярых критиков России, может занять самую влиятельную внешнеполитическую должность в ЕС, что станет сильным сигналом для Москвы.

Лидеры 27 стран блока вписали имя Каллас в список кандидатов на высшую дипломатическую должность ЕС, которую в настоящее время занимает испанец Жозеп Боррель, и окончательное решение ожидается на этой неделе.

Если ее кандидатура будет официально утверждена лидерами ЕС в четверг, а затем одобрена комитетом по иностранным делам Европарламента, то высший пост в ЕС впервые достанется гражданину Эстонии.

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Каллас была движущей силой при введении европейских санкций против РФ, направлению военной поддержки Украине и укреплению собственного оборонного потенциала блока.

Ярко выраженная антироссийская позиция, занятая еще до войны, вызвала предположения о том, что ее кандидатура на пост главного дипломата может быть заблокирована из-за опасений спровоцировать Москву.

Из-за ее резкого ответа на российскую агрессию Каллас даже получила статус разыскиваемого лица в России в ответ на ее усилия по демонтажу советских памятников Второй мировой войны в Эстонии, которые Кремль назвал "враждебными действиями по отношению к исторической памяти".

Однако дипломаты заявили Euronews, что ее безжалостная позиция по отношению к Москве не является главным камнем преткновения при выдвижении кандидатуры. Восточноевропейские дипломаты особенно поддерживают идею привнесения собственной точки зрения в дипломатию ЕС, в которой на протяжении многих лет доминировали западноевропейцы.

Ее предстоящее выдвижение также связано с тем, что европейская либеральная группа, к которой она принадлежит, после разочаровывающих результатов июньских европейских выборов скатилась до четвертой по величине политической силы в Европарламенте.

Популярность за рубежом, но поддержка на родине падает

Перспективный переезд в Брюссель происходит в то время, когда Каллас борется с падением уровня одобрения внутри страны, несмотря на сохранение сильного международного авторитета.

В январе ее рейтинг одобрения упал всего до 16%, последовав за месяцами снижения с лета прошлого года, когда впервые появились сообщения о деловых связях ее мужа с Россией.

В августе 2023 года выяснилось, что муж Каллас Арво Халлик владеет долей в логистической компании, которая продолжала работать в России после начала войны в Украине более полутора лет назад. С тех пор Каллас отрицает, что ей было известно о связях компании с Россией, и называет реакцию внутри страны политической охотой на ведьм.

Но скандал вызвал минимальную международную реакцию, за исключением уколов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который обвинил Каллас в "лицемерии", когда она осудила рукопожатие Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время встречи в Китае.

Кая Каллас с мужем, май 2023 года
Кая Каллас с мужем, май 2023 годаPavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В марте Каллас также оказалась под пристальным вниманием, когда дипломаты ЕС обвинили ее правительство в искусственном завышении сумм возмещения за оружие, отправленное в Украину в рамках Европейского фонда мира (EPF), который позволяет государствам-членам получать частичную компенсацию за пожертвованное оружие.

Суммы, запрошенные Эстонией, превышали суммы других стран-членов, сделавших аналогичные пожертвования, что наводит на мысль о том, что Таллин рассчитывал свои компенсации, исходя из цены новых военных комплектов, в то время как Киеву отправлялось более старое оборудование.

Министерство иностранных дел Эстонии ответило на эти сообщения, заявив, что действовало в соответствии с правилами и что Украина "никогда не жаловалась" на качество оборудования, которое она получала от Эстонии.

"Прагматичный" политик

Одна из задач, стоящих перед Каллас на посту — продемонстрировать свои полномочия при использовании дипломатического влияния ЕС в других регионах мира.

Ее не считают столь авторитетным голосом, когда речь идет о других регионах мира, включая Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку. Ей может быть поручено выработать дипломатическую позицию ЕС в отношении конфликта, бушующего в Газе, и нестабильности в других регионах, таких как африканский Сахель.

Но дипломаты говорят, что ее послужной список "прагматичной" политики означает, что она имеет все шансы стать посредником в выработке позиции ЕС по глобальным вопросам. Эта роль ограничена необходимостью единогласной поддержки всеми странами-членами ЕС внешнеполитических решений, и Каллас считается обладающей необходимыми навыками для достижения консенсуса между 27 министерствами иностранных дел, которые порой глубоко разделены.

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Эти разногласия вышли на первый план после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшего за этим наступления израильских войск в секторе Газа.

Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен
Кая Каллас и Урсула фон дер ЛяйенDati Bendo/ EU/Dati Bendo

Считается, что Эстония придерживается хорошо отрепетированной линии ЕС, твердо поддерживая право Израиля на самооборону и призывая к соблюдению международного гуманитарного права в Газе. Одним словом, Каллас не считается ни самым произраильским, ни самым палестинским лидером ЕС.

Но ей придется потрудиться, чтобы добиться дипломатического влияния и значимости среди партнеров в регионе. На самом деле, она наиболее резко высказывалась о нестабильности на Ближнем Востоке, проводя параллели с ситуацией в Украине, задаваясь вопросом, почему Запад не смог отразить российские удары по Украине так же, как они это сделали, когда Иран в середине апреля нанес свой первый в истории воздушный удар по Израилю.

Каллас не чужда институтам ЕС. Ее отец, Сийм Каллас, занимал пост премьер-министра Эстонии в 2002-2003 годах, а в 2004 году уехал из Таллина в Брюссель, где в течение десяти лет занимал пост комиссара при Баррозу.

Юрист по образованию, Каллас пришла в политику в 2010 году, а через год была избрана в эстонский парламент. В 2014 году она стала депутатом Европейского парламента, где участвовала во многих областях политики - от технологий до энергетики и внешней политики.

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После возвращения в Эстонию и получения поста премьер-министра в 2021 году ей приписывают укрепление международного авторитета своей страны - четвертого по величине государства ЕС, в котором проживает всего 1,4 миллиона граждан.

На своем сайте Каллас называет гольф, лыжи, катание на роликах и головоломки своими главными увлечениями.

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