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Греция: пыль из Сахары окрасила небо в оранжевый цвет

Афины, Греция
Афины, Греция Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Облака пустынной пыли снова накрыли Грецию. В Афинах ухудшилось качество воздуха, а небо стало оранжевым.

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Небо над южной Грецией из-за волны пыли, пришедшей с ветром из Сахары, стало оранжевым.

Видеокадры, снятые Афинах, у многих ассоциируются с марсианскими пейзажами. В ряде районов ухудшилось качество воздуха. Местные власти призвали людей, имеющих респираторные заболевания, ограничить время пребывания на улице.

По прогнозам синоптиков, небо вскоре должно проясниться. Этому будет способствовать смена ветра и понижение температуры.

Облака пустынной пыли уже накрывали Грецию в конце марта и в начале апреля. Похожая ситуация наблюдалась в Швейцарии и во Франции.

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