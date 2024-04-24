Греция: пыль из Сахары окрасила небо в оранжевый цвет

By Euronews

Облака пустынной пыли снова накрыли Грецию. В Афинах ухудшилось качество воздуха, а небо стало оранжевым.

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Небо над южной Грецией из-за волны пыли, пришедшей с ветром из Сахары, стало оранжевым.

Видеокадры, снятые Афинах, у многих ассоциируются с марсианскими пейзажами. В ряде районов ухудшилось качество воздуха. Местные власти призвали людей, имеющих респираторные заболевания, ограничить время пребывания на улице.

По прогнозам синоптиков, небо вскоре должно проясниться. Этому будет способствовать смена ветра и понижение температуры.

Облака пустынной пыли уже накрывали Грецию в конце марта и в начале апреля. Похожая ситуация наблюдалась в Швейцарии и во Франции.