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Евросоюз разработал пятилетнюю Стратегическую программу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с лидерами ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с лидерами ЕС Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Isabel Marques da Silva
Опубликовано Последние обновления
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В ЕС обсуждается повестка дня обновленных учреждений власти до 2029 года с акцентом на оборону и конкурентоспособность

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После аннексии Крыма и вторжения России в Украину Евросоюз решил, что ему нужна собственная стратегическая программа. Её и разработал Совет ЕС, а выполнять эту политическую дорожную карту должен следующий состав Еврокомиссии до 2029 года. Брюссель не отказывается от «Зеленого курса» и цифрового перехода, но смещает фокус своего внимания в сторону безопасности и автономии.

Аналитик брюссельского института Buegel Симоне Тальяпьетра:

Зелёная» политика в Европе принимает новый оборот. Она поставлена ​​на службу конкурентоспособности, с одной стороны, и безопасности – с другой. Это имеет смысл, поскольку за последние пять лет мы приняли множество законодательных актов по борьбе с изменением климата. Теперь нам нужно перейти к их реализации.

Генеральным направлением работы обновленных учреждений власти ЕС становится сильный и защищенный, а также процветающий и конкурентоспособный Евросоюз. Этого предполагается достичь за счет развития промышленности, как гражданской, так и военной, а также за счет уменьшения зависимости от главного союзника - Соединённых Штатов.

Здесь есть еще один очень важный элемент, это, конечно же, президентские выборы в США. Если Трамп вернется в Белый дом, что произойдет с Европой, сможет ли она опираться на собственный потенциал обороны в случае, скажем, если Америка отзовёт или будет оказывать меньшую поддержку, в том числе, в контексте НАТО?

У лидеров 27 стран-членов ЕС есть свои стратегические амбиции, но хватит ли у Союза денег, чтобы воплотить их в жизнь?

Аналитик брюссельского института Buegel Симоне Тальяпьетра:

Прежде всего, нужно лучше использовать общий бюджет. Идет оживленная дискуссия о том, как он будет выглядеть, как мы собираемся тратить эти деньги. Европейский инвестиционный банк, безусловно, будет играть все более важную роль в финансировании военно-промышленного комплекса. Источником средств могут стать и общие заимствования на рынках капитала, особенно после завершения экономического восстановления после пандемии в 2026 году.

В повестку дня на предстоящие 5 лет включен раздел под названием «Свободная и демократическая Европа», посвященный укреплению верховенства права. Эти программы должны быть приняты на саммите ЕС 27 и 28 июня в Брюсселе.

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