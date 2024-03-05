Урсула Фон дер Ляйен представляет оборонную стратегию Евросоюза

Обновленные планы не предусматривают прямых закупок оружия и щедрого финансирования, ранее обещанного Брюсселем

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Европейская комиссия сегодня представила новую оборонно-промышленную стратегию. Председатель Фон дер Ляйен стремится сделать эту тему центральным элементом своей заявки на второй срок полномочий.

Хотя предложение расширяет существующие инициативы по производству боеприпасов и совместной закупке оружия, оно не предусматривает прямых таких закупок или создания фонда в 100 миллиардов евро, ранее обещанного еврокомиссаром Тьерри Бретоном.

«Сегодня Евросоюз снова демонстрирует нашу твердую решимость и приверженность укреплению нашей обороны и поддержке Украины, - заявил Бретон. - Стратегия содержит чёткое видение того, как повысить нашу военно-промышленную готовность».

Комиссия хочет, чтобы её индустриальная база могла производить всю необходимую оборонную продукцию при любых обстоятельствах, и надеется, что к 2030 году страны-члены ЕС будут закупать как минимум 40% своего военного оборудования совместно.

Фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, на прошлой неделе заявила законодателям, что настало время для усиления Европы во избежание российской победы. Председатель обещала учредить в Брюсселе пост комиссара по обороне, а в Киеве Управление оборонных инноваций.

Стремление Евросоюза обеспечить свою защиту было стимулировано войной в Украине, возможностью того, что будущий президент Дональд Трамп выведет США из НАТО, а также уходом Великобритании, которая долгое время скептически относилась к созданию армии ЕС.

Все больше европейских стран в настоящее время выражает намерение тратить как минимум 2% своего ВВП на оборону, как того требует НАТО. ЕС в прошлом году ввёл новые меры для активной поддержки производства боеприпасов и призвал к совместной закупке военной техники. Блок, скорее всего, не сможет выполнить свою задачу по поставке в Украину миллиона снарядов к марту, а Комиссия, в лучшем случае, сможет сама осуществлять закупки от имени стран-членов.

В январе Бретон заявил: «Необходимо иметь огромный фонд обороны, чтобы ускорить выделение суммы в 100 миллиардов евро», добавив, что он работает над уточнением деталей к концу февраля.

Другие, такие как председатель Европейского совета Шарль Мишель, выдвинули идею выпуска европейских оборонных облигаций, чтобы обеспечить единый поток финансирования общих военных расходов.

Но сегодня представитель Комиссии заявил на условиях анонимности, что Бретон назвал «порядок величины», которая не имеет непосредственного отношения к бюджету этой инициативы в размере 1,5 миллиарда евро в течение следующих трёх лет.

Также возник спор о том, должен ли ЕС стремиться получать оружие только от своих собственных поставщиков, а не от ВПК США, Великобритании или Турции.

«Нам нужно убедить налогоплательщиков в том, что мы создаем рабочие места в Европе, - сказал анонимный чиновник, добавив, что целевые показатели по тому, чтобы к 2030 году 35% расходов на оборону находились в пределах ЕС, "не обязательны" и "не имеют юридических последствий".