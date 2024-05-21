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Предложено создать единую систему противовоздушной обороны ЕС

Ведущие кандидаты от правоцентристов Урсула фон дер Ляйен и от социалистов Николас Шмит
Ведущие кандидаты от правоцентристов Урсула фон дер Ляйен и от социалистов Николас Шмит Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Maria Psara
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В преддверии европейских выборов прошли дебаты ведущих кандидатов от главных партий. Это часть демократического процесса наряду с голосованием за депутатов

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Глава Еврокомиссии провела с тремя претендентами на эту должность дебаты об экономике, организованные брюссельским инстутитом Bruegel и газетой Financial Times. Они обсудили бюджет ЕС размером в триллион евро, соперничество с Китаем, централизацию системы ПВО. Урсула фон дер Ляйен уделила первостепенное внимание укреплению обороны и безопасности Союза:

Мы должны подготовить нашу противовоздушную оборону, и мы должны подготовить к этому наши сухопутные войска. Тогда встаёт вопрос в том, что мы хотим делать на общеевропейском уровне? Я бы, например, выступала за создание противовоздушного щита в качестве общеевропейского проекта.

Участники встречи согласились, что Евросоюз должен быть более конкурентоспособным. Но каждый старался изложить свою точку зрения в соответствии с идеологией и обязательствами своих политических партий, которые их выдвинули. Ведущий кандидат от социалистов Николас Шмит настаивал на том, что ЕС должен служить в равной степени всем своим гражданам:

Но что мы понимаем под конкурентоспособностью помимо соперничества на мировой арене? Это также инвестиции в хорошее здоровье, инвестиции в хорошее жилье. Это инвестиции в образование. Это инвестиции в хорошую инфраструктуру.

Один из вопросов, который задавался всем деятелям, заключался в том, следует  Евросоюзу тратить больше или меньше. Ультраправый кандидат от группы "Идентичность и демократия" Андерс Вистисен призывал к значительному сокращению расходов, от увольнения 6 тыс сотрудников учреждений ЕС до урезания субсидий сельскому хозяйству: 

Если бы было правдой то, что лучше тратить вместе, чем тратить деньги каждой отдельной страной, тогда у нас было бы самое конкурентоспособное сельское хозяйство в мире.

На эту тему с ним вступил в острую полемику ведущий кандидат от либералов, соратник президента Франции Эммануэля Макрона Сандро Гози:

Как вы можете говорить, что общая сельскохозяйственная политика только помогает таким аграрным державам, как Франция и Италия? Без такой политики не было бы сельского хозяйства ни во Франции, ни в Италии.

Участники дебатов, за исключением ультраправого кандидата, подчеркнули, что Европе необходимо строить собственные отношения с Китаем без оглядки на Америку. Все, кроме Фон дер Ляйен, согласились с тем, что вводить Брюсселю против Пекина высокие торговые пошлины сейчас безрассудно.

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