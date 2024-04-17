By Aleksandar Djokic

Каковы экономические последствия увеличения расходов на безопасность в Европе? Euronews рассматривает преимущества и недостатки наращивания военных бюджетов в связи с украинским кризисом.

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Вторжение России в Украину в 2022 году потрясло Европу, заставив страны пересмотреть приоритеты безопасности и оборонные стратегии. В ответ на эскалацию напряженности и изменение геополитического ландшафта большинство выбрали увеличение расходов на оборону, а руководство ЕС пытается организовать и упростить усилия в этой сфере.

Затратная оборона

После окончания Холодной войны европейские страны в основном сокращали расходы на оборону в пользу социальных, инфраструктурных и технологических инвестиций. По данным Международного валютного фонда, общие затраты на оборону стран с развитой экономикой, к которым относятся и члены еврозоны, сократились почти вдвое с 1991 года (по данным на 2015 год).

До 1991 года они тратили на военные цели более 3% своего валового внутреннего продукта (ВВП). К 2015 году эта цифра снизилась до 1, % ВВП. Только после аннексии Россией Крыма в 2014-м расходы на оборону в Европе вновь начали расти, хотя и не резко: так, к 2019 году Европа все еще не вносила номинальные 2% ВВП в оборону, что является обязательным по правилам НАТО.

Ощущение срочности охватило Европу с войной в Украине. Минна Аландер, научный сотрудник Финского института международных отношений (FIIA), пояснила Euronews: "Очевидно, что войны больше не являются чем-то далеким и что европейские страны не могут выбирать, когда и куда ввязываться. Поэтому те небольшие вооруженные силы, которые остались, уже недостаточны - ни в в качестве сдерживающего фактора против расширения российской агрессии, ни в качестве защиты от нее".

Прогнозируемый рост расходов на оборону в Европе, который сегодня, согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, достиг уровня конца Холодной войны, таким образом, напрямую связан с войной на истощение, которую Россия ведет против Украины.

Эдвард Хантер Кристи, официальный представитель НАТО и старший научный сотрудник FIIA, четко изложил факты в своем комментарии для Euronews: "Европейские государства не могут долго снабжать Украину, не увеличивая свои собственные оборонные промышленные возможности и мощности. В то же время, чтобы подготовиться к будущим, более масштабным российским угрозам, европейцам необходимо повысить свой оборонный потенциал, готовность к ведению боевых действий".

Назад в Холодную войну?

С учетом угроз в различных регионах (не только в Восточной Европе, но и в Северной Европе, Тропической Африке и на Ближнем Востоке) пороговых расходов в 2% от ВВП недостаточно, чтобы обеспечить Европе достаточный оборонный потенциал в обозримом будущем.

Дуло британского танка Challenger 2 на фоне флага Великобритании на праздновании 20-летия членства Эстонии в НАТО Sergei Grits/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Лиана Фикс, научный сотрудник по Европе исследовательской программы Дэвида Рокфеллера, поделилась своим мнением: "Вполне вероятно, что континент движется к уровню расходов на оборону времен Холодной войны, а он составлял от 3 до 4% ВВП для многих европейских стран".

Такой масштаб трат откроет новые промышленные и технологические возможности для европейской экономики, но одновременно вызовет стресс, поскольку бюджетные средства будут перенаправлены на оборонную сферу. Быстрое увеличение оборонных бюджетов может привести к перегреву национальных финансов, усугубляя дефицит бюджета и увеличивая уровень государственного долга. Сохранение высоких военных расходов в долгосрочной перспективе требует тщательного бюджетного планирования и может повлечь за собой сложный выбор, включая повышение налогов, сокращение расходов или займы.

Война обходится дорого, и политические лидеры часто сдерживают оборонный бюджет Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Осторожность превыше всего

Сегодня страны, которые географически ближе к России, придерживаются более активного подхода к наращиванию расходов на оборону. Александр Ланошка, доцент Университета Ватерлоо, уточнил для Euronews: "Польша, страны Балтии и Финляндия ведут активную подготовку, хотя сроки разные. Во многом из-за близости к России они демонстрируют широкий общественный и политический консенсус относительно своего соседа".

Но консенсус есть не везде. Увеличение расходов на оборону в демократических странах часто представляет собой спорную тему, которая обсуждается в рамках политического процесса. Диктатурам в этом отношении гораздо проще - им не нужно советоваться с гражданами. Демократиям же приходится действовать обдуманно даже при обороне. Крупнейшая экономика Европы - Германия - не делает всего, на что она потенциально способна, в оборонном секторе, считают некоторые эксперты.

Лиана Фокс говорит об этом так: "Германия имеет самый большой потенциал, как финансовый, так и в плане оборонной инфраструктуры, чтобы стать новой опорой Европы, но серьезность в дебатах на эту тему там утеряна. Страна достигнет 2% ВВП в расходах на оборону к следующему году, оставаясь сдержанной из-за междоусобиц в правительственной коалиции и долгового тормоза".

Негативным фактором стало дистанцирование от тенденции европейской безопасности, исходящей из Вашингтона, независимо от того, проиграет ли Дональд Трамп на предстоящих президентских выборах или нет.

Решение увеличить расходы на оборону в ответ на вторжение России в Украину влечет за собой сложные компромиссы для европейских стран. Хотя укрепление военного потенциала может усилить сдерживание, стимулировать экономический рост и выполнить данные Европой международные обязательства, оно одновременно создает проблемы с точки зрения финансовой устойчивости, динамики гонки вооружений и дипломатического взаимодействия. Европейским странам придется, увеличивая затраты на оборону, внимательно следить за ростом популистских политических настроений.