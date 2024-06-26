Мелони считает "недемократичными" переговоры о высших должностях в ЕС

Исключение из предварительной сделки по распределению высших должностей в блоке после июньских выборов привело в ярость премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая теперь рассматривает возможность официально воздержаться от принятия решения, сообщают СМИ.

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Соглашение о высших должностях в ЕС, достигнутое по итогам неформального саммита на прошлой неделе без участия Италии, вызвало гнев премьер-министра Джорджи Мелони, которая считалась заслужившей роль "кингмейкера" в этом процессе после успешного выступления ее партии "Братья Италии" на выборах в ЕС.

Объявление о предварительной сделке, заключенной вчера представителями Европейской народной партии (ЕНП), социалистов и либералов, стало неожиданностью для итальянского правительства, которое восприняло эту новость неоднозначно.

Мелони открыто оспорил метод отбора. "

"Несколько человек претендуют на то, чтобы решать за всех", - сказала она, выступая сегодня в парламенте страны перед саммитом лидеров ЕС, которые собираются в Брюсселе для принятия решения по этому вопросу.

"Ни один истинный демократ, верящий в народный суверенитет, в глубине души не может считать приемлемым, что в Европе была предпринята попытка договориться о высших должностях еще до того, как народ пришел на избирательные участки", - сказала она о процессе.

По словам премьер-министра Италии, последнее соглашение отменяет логику консенсуса, на которой всегда основывалось большинство решений на уровне ЕС, поскольку не включает "тех, кто находится на противоположной политической стороне, и тех, кто представляет нации, считающиеся слишком маленькими, чтобы быть достойными сидеть за столами переговоров".

Она сказала, что считает "сюрреалистичным" тот факт, что во время неформальной встречи на прошлой неделе имена на высшие посты были предложены в результате двусторонних переговоров между партиями.

"Мне кажется, что до сих пор наблюдается нежелание учитывать мнение граждан, высказанное ими при голосовании", - добавила Мелони, комментируя суть сделки.

По её мнению, граждане ЕС попросили сменить курс, отвергнув политику, проводимую правящими силами "во многих крупных европейских государствах, которые также очень часто диктовали политику Союза в последние годы". В этих словах содержался тонкий намёк на Германию и Францию, которые выступили посредниками в заключении сделки по высшим должностям в ЕС.

По сообщениям итальянских СМИ, Мелони, оказавшись в изоляции в Европейском совете, рассматривает возможность драматического ответа, в том числе воздержания от участия в принятии окончательного решения по высшим должностям в ЕС, которое должно быть вынесено на предстоящем Европейском совете, который начнется завтра.

Согласно договорам ЕС, такое решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, но по традиции лидеры стремятся к консенсусу при назначении на высшие должности.

Воздержание Мелони может привести к политической раздробленности в результате исключения Италии из переговоров.

"Принятие решений можно было бы отложить до завтрашнего саммита, чтобы проявить больше уважения к стране-основательнице ЕС", - сообщили источники в итальянском правительстве ежедневной газете Corriere della Sera.

Премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, участвовавшему в переговорах, было поручено проинформировать Мелони о результатах, но, по данным La Stampa, она так и не взяла трубку. Другое СМИ сообщает, что глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен лично проведет переговоры с Мелони, чтобы заручиться поддержкой 24 евродепутатов от "Братьев Италии" для ее переизбрания на пленарном заседании в Страсбурге, назначенном на середину следующего месяца.

Ожидается, что Италия получит пост вице-председатея Еврокомиссии и соответствующий портфель в обмен на поддержку пакета первоочередных рабочих мест. Однако Мелони предупредила, что она "просто попросит [об этом] в обмен на роль, на которую Италия имеет законное право".