Венгрия блокирует совместное заявление ЕС

Der Spiegel, Le Monde и RAI входят в число изданий, внесенных Россией в "черный список".

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Виктор Орбан в очередной раз применил свое право вето, чтобы сорвать внешнюю политику Европейского союза.

В среду Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления, осуждающего недавнее решение Кремля о запрете 81 европейского СМИ в России.

Среди организаций, против которых выступила Москва, такие известные в Европе бренды, как австрийский ORF, немецкий Der Spiegel, ирландский RTE, испанские El País и El Mundo, итальянский RAI, португальский Público, французские Le Monde и AFP, а также финский YLE.

В список вошел один венгерский сайт - независимый новостной портал 444.

Всем им запрещено вещание и онлайн-пространство в России.

Москва заявляет, что ограничения будут сняты, если блок отменит санкции, наложенные в прошлом месяце на РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", которые, по общему мнению, распространяют провоенную пропаганду. Санкции также затронули Voice of Europe, базирующийся в Нидерландах сайт, который оказался вовлечен в так называемую "русиагейт".

Брюссель хотел отреагировать на ответный удар России критическим заявлением, одобренным всеми 27 странами-членами ЕС, поскольку во внешней политике требуется единодушие. Но Венгрия попыталась заблокировать коллективное осуждение, вынудив Жозепа Борреля, главу внешнеполитического ведомства блока, выпустить собственное заявление.

Боррель заявил, что "абсолютно необоснованный" запрет "еще больше ограничивает доступ к свободной и независимой информации и расширяет и без того жесткую цензуру СМИ в России", и дал понять, что санкции в отношении российских изданий останутся в силе.

"Российские дезинформационные и пропагандистские агентства, против которых ЕС ввел ограничительные меры, не представляют собой свободные и независимые СМИ, - написал он. - Их вещательная деятельность в ЕС была приостановлена, потому что эти издания находятся под контролем российских властей и играют важную роль в поддержке агрессивной войны против Украины".

Последний поворот событий пополнил длинный список вето, наложенных Венгрией, и стал постоянным источником раздражения дипломатов в Брюсселе. Несмотря на неоднократные просьбы, Будапешт по-прежнему препятствует выделению 6,6 млрд евро на военную поддержку Украины.

В начале этого года Орбан нарушил мнение коллег по ЕС, поздравив Владимира Путина с "переизбранием", которое другие страны-члены отказались признать.

Время, когда был сделан этот шаг, также вызвало вопросы: 1 июля Венгрия по ротации займет пост председателя Совета ЕС - привилегированное положение, которое позволит стране определять политическую повестку дня и модерировать дискуссии между странами-членами.