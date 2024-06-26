By Euronews и AP

Дания намерена ввести налог на выбросы парниковых газов для животноводства в 2030 году

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Согласно новому предложению датского правительства, с 2030 года Дания будет облагать налогом животноводов за выбросы парниковых газов их коровами, овцами и свиньями.

Министр налогообложения Йеппе Бруус заявил, что эта схема призвана сократить выбросы парниковых газов в Северной Европе на 70% к 2030 году.

"Мы сделаем большой шаг к тому, чтобы стать климатически нейтральными в 2045 году", - сказал Бруус, добавив, что Дания "станет первой страной в мире, которая введет реальный налог на выбросы CO2 в сельском хозяйстве". Он надеется, что другие страны последуют этому примеру.

Сделка была достигнута в понедельник поздно вечером между правоцентристским правительством и представителями фермеров, промышленности и профсоюзов.

В соглашении говорится, что его цель состоит в том, чтобы Дания стала "международным образцом для подражания" в области управления земельными ресурсами.

Датские животноводы будут облагаться налогом в 300 крон (40,2 евро) за тонну эквивалента углекислого газа в 2030 году, а к 2035 году налог вырастет до 750 крон (100,5 евро).

Однако благодаря 60%-мы вычету подоходного налога фактическая стоимость тонны начнется со 120 крон (16 евро) и увеличится до 300 крон (40,2 евро) к 2035 году.

Cows graze in a field in Luncavita, Romania, on May 21, 2019. Vadim Ghirda/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Налог должен быть одобрен 179-местным парламентом, Фолькетингом, но ожидается, что он будет принят на фоне широкого консенсуса.

Этот шаг был предпринят после многомесячных протестов фермеров по всей Европе против мер по смягчению последствий изменения климата и нормативных актов, которые, по их словам, ведут к банкротству.

Датское общество охраны природы, крупнейшая природоохранная и экологическая организация в Дании, назвала налоговое соглашение "историческим компромиссом".

"Нам удалось достичь компромисса по налогу на выбросы CO2, который закладывает основу для реструктуризации пищевой промышленности - в том числе и по другую сторону 2030 года", - заявила глава организации Мария Роймерт Гьердинг.

Налог должен быть утвержден в 179-местном Фолькетинге, или парламенте, но ожидается, что законопроект будет принят.

В нём говорится, что поступления от налога в течение первых 2 лет будут обратно вложены в сельское хозяйство для "поддержки зеленого перехода отрасли". Вопрос о том, как станут использоваться вырученные средства, будет рассмотрен в 2032 году.

Также предполагается выделить средства на восстановление 250 тыс. га лесного хозяйства. Эти меры позволят сократить выбросы в стране на 1,8 млрд тонн CO₂-экв. к 2030 году и сократить разрыв в достижении климатических целей.

Правительство Дании взяло на себя обязательство реализовать данные меры, и они будут обсуждаться в парламенте страны.

Комментируя новые меры, министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Якоб Йенсен сказал: «Сегодня мы пишем новую главу в истории сельского хозяйства Дании. Миру не хватает продовольственных и климатических решений, и датское сельское хозяйство может внести свой вклад в обе эти вещи, чему может помочь это соглашение».

Внимание, газ!

Согласно последним данным Статистической службы Дании, по состоянию на июнь 2022 года в скандинавской стране насчитывалось 1,4 миллиона коров. Типичная датская корова производит около 6 метрических тонн CO2-эквивалента в год.

Дания, которая является крупным экспортером молочных продуктов и свинины, также будет облагать налогом свиней, но коровы производят гораздо больше выбросов.

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Хотя углекислый газ обычно привлекает больше внимания из-за своей роли в изменении климата, метан задерживает примерно в 87 раз больше тепла в 20-летнем временном масштабе, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

На долю животноводства приходится около 32% выбросов метана, вызванных деятельностью человека, утверждает Программа ООН по окружающей среде.

Новая Зеландия приняла закон, аналогичный датскому, в 2022 году, но недавно он был отменен после протеста со стороны сельскохозяйственного сектора, и правительство сменилось в 2023 году.

Новая Зеландия заявила, что исключит сельское хозяйство из своей схемы торговли квотами на выбросы в пользу изучения других способов сокращения метана.