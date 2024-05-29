Макрон высказался за использование западного оружия для ударов по военным целям в России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Киеву нейтрализовать военные базы РФ, с которых запускают ракеты по Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон вновь продемонстрировали свою непоколебимую поддержку Украине. Французский лидер, в ходе государственного визита в Германию, заявил, что Киеву должно быть позволено использовать западное оружие, чтобы нейтрализовать военные базы, с которых Россия запускает свои ракеты по территории соседнего государства.

При этом, подчеркнул Макрон, нельзя допустить удары западным оружием по гражданским объектам в России.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц, комментируя данную тему, высказался более осторожно, сказав, что у Киева, согласно международному праву, есть все возможности для того, что она делает. Что касается Германии, она отказывается поставлять Украине ракеты большой дальности (более 500 км). Шольц указал, что у Украины, есть право защищаться.

Олаф Шольц, канцлер Германии:"Она (Украина) подверглась нападению и имеет право защищаться. Мне кажется странным, когда некоторые люди утверждают, что ей не позволено защищать себя и не позволено принимать необходимые меры для этого. Этого никогда не требовали ни мы, ни другие страны Европы, ни другие дружественные нам государства, и никогда не будут требовать".

Президент России Владимир Путин предупредил о "серьезных последствиях", если западные страны позволят Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по целям в России.

Франко-германский тандем нередко называют локомотивом Европы, в то время как взгляды двух стран не всегда совпадают. Как отметил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, хотя Париж и Берлин по-разному смотрят на некоторые вопросы, они в итоге всегда приходят к согласию.

Лив Страуд, Euronews:"В то время как Макрон поддерживает большую независимость Европы в обороне и хочет защитить экономику от несправедливой конкуренции со стороны Китая и США, Шольц подчеркивает важность трансатлантических связей и торговых отношений с Китаем. Встреча двух лидеров перед выборами в Европарламент знаменует собой поворотный момент во внутренней политике ЕС".

Цель государственного визита Макрона в Германию, отмечают аналитики - продемонстрировать единство двух стран в преддверии европейских выборов. До голосования осталось менее двух недель.

Во Франции крайне правое Национальное объединение (RN) лидирует в опросах общественного мнения - 33%, у партии Макрона "Возрождение" - 15,5%. Визит Макрона в Германию - это еще и способ сказать: "Я проевропейский президент", - говорит Мари Крпата, исследователь из Комитета франко-германских отношений (Cerfa) в Париже.

В Германии, согласно последним данным PolitPro, христианско-демократический и консервативный альянс CDU/CSU лидирует с чуть более чем 30 %. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) обошла социал-демократов Шольца (SPD): у АдГ 15,8 %, у СДПГ - 14,3 %.