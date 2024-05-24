Визит премьера Португалии в Германию

Канцлер ФРГ принял в Берлине нового премьер-министра Португалии. Встреча Олафа Шольца и Луиша Монтенегру была посвящена вопросам двусторонней политики, безопасности и европейской политики.

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Канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине в пятницу нового премьер-министра Португалии. Луиша Монтенегру встретили с воинскими почестями. Встреча посвящена вопросам двусторонней политики, безопасности и европейской политики.

"Германия и Португалия работают вместе, чтобы укрепить потенциал Европы – в том числе , путем расширения инфраструктуры энергетики, и особенно водородной", - сказал Шольц.

Два лидера говорили о путях к более зеленой и более конкурентоспособной Европе, усилении развития энергетической автономии и углублении торговли и деловых отношений.

Луиш Монтенегру назвал Германию ключевым партнером португальской экономики.