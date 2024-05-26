Первый госвизит президента Франции в Германию за последние 24 года

By Euronews и EBU, AP

Эммануэль Макрон с супругой прибыли в воскресенье в Германию. Это первый государственный визит главы французского государства за последние 24 года, отмечают наблюдатели. Трёхдневная поездка призвана подчеркнуть прочные связи между "локомотивами" Евросоюза.

РЕКЛАМА

Эммануэль Макрон с супругой прибыли в воскресенье в Германию. Это первый государственный визит главы французского государства за последние 24 года, отмечают наблюдатели. Трёхдневная поездка призвана подчеркнуть прочные связи между "локомотивами" Евросоюза.

Первоначально визит должен был состояться в июле прошлого года, но был отложен в последнюю минуту из-за беспорядков во Франции, последовавших за убийством полицейским 17-летнего Наэля.

Хотя Макрон является частым гостем в Германии, поскольку Париж и Берлин стараются координировать свои позиции по внешней политике, это первый государственный визит со всеми полагающимися церемониями с тех пор, как в 2000 году сюда приезжал Жак Ширак.

На этот раз Эммануэля Макрона и его супругу Брижит принимает президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Визит проходит в связи с празднованием 75-й годовщины принятия Германией конституции.

В воскресенье вечером Штайнмайер устраивает государственный банкет в честь Макрона во дворце Бельвю в Берлине. На следующий день президенты двух стран отправятся в Дрезден на востоке страны, где Макрон выступит с речью. На вторник запланирована поездка в Мюнстер на западе Германии. В конце дня, по окончании государственного визита, состоится встреча между Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и министрами обеих стран в правительственном гостевом доме за пределами Берлина.

Крупнейшие экономики ЕС, Германия и Франция долгое время рассматривались как движущая сила европейской интеграции, хотя между соседями нередко возникали противоречия по целому ряду вопросов. Последний пример - разные позиции Парижа и Берлина по вопросу о том, должны ли западные страны исключить отправку наземных войск в Украину, при том, что обе страны - горячие сторонники Киева, подчёркивают политологи.