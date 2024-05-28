By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон, отмечают аналитики, использовал государственный визит в Германию, в том числе как способ принять участие в европейской избирательной кампании. Он призвал европейцев к мобилизации против ультраправых.

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За две недели до выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев к мобилизации против ультраправых. Обращение прозвучало в Дрездене, в ходе государственного визита французского лидера в Германию.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Посмотрите вокруг, на это увлечение авторитарными режимами. Посмотрите на Европу, на тот нелиберальный момент, который мы переживаем. Некоторые говорят, в том числе всего в нескольких километрах от нас: "Возьмем деньги Европы, но не будем обращать внимание на независимость судей. Возьмем деньги Европы, но забудем о свободе прессы. Возьмем деньги Европы, но забудем о культурном разнообразии. Возьмем деньги Европы, но забудем об автономии университетов и академической свободе".

По словам Макрона, страх перед меняющимся миром подпитывает ультраправых.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Везде в наших демократических странах процветают эти идеи, разжигаемые экстремистами, особенно ультраправыми. Этот злой ветер дует по всей Европе, это реальность. Так давайте же проснемся!"

Макрон, отмечают аналитики, использовал государственный визит в Германию, в том числе как способ принять участие в европейской избирательной кампании. Выборы в Европарламент пройдут 9 июня.