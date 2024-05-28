Создает ли ЕС европейскую армию? Cube развенчивает миф.

Это распространенное утверждение, которое высказывают как критики ЕС, так и проевропейские деятели, которые хотят еще более тесного союза. И по мере приближения европейских выборов эта тема становится все более популярной.

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Идея о том, что ЕС имеет или создает общеевропейскую армию, которая будет призывать на военную службу граждан государств-членов, часто используется для нападок на руководство блока.

Правые партии и евроскептики обычно пропагандируют это в социальных сетях, обвиняя ЕС в лишении суверенитета государств-членов.

Одним из лучших примеров этого были дебаты по брекситу, когда сторонники выхода из ЕС пугали британских граждан перспективой призыва в армию ЕС.

Короче говоря: нет, такого образорвания, как армия ЕС, не существует.

Дэниел Фиотт, руководитель программы "Оборона и госустройство" /Центр безопасности, дипломатии и стратегии, VUB:

"Насколько мне известно - а я считаю себя относительно информированным - нет никаких секретных документов, запертых в офисах где-нибудь в Брюсселе с такого рода планом. Так что я думаю, что вы как бы попали в самую точку со словом "миф" в этом контексте и в этой дискуссии".

Идея о том, что ЕС создаст свою собственную армию, на самом деле имеет какое-то отдаленное основание, но пока об этом говорить не приходится.

Эксперты утверждают, что после Второй мировой войны, в 1950-х годах, была попытка создать европейскую армию, но она провалилась.Тем не менее, это, очевидно, усилило некоторые подозрения, которые мы видим сегодня.

У ЕС, конечно, есть общая политика безопасности и обороны, а также оборонное агентство, но это далеко не настоящая армия.

Дэниел Фиотт, руководитель программы "Оборона и госустройство" /Центр безопасности, дипломатии и стратегии, VUB:

"В случае ЕС есть отдельные национальные государства или государства-члены, которые соглашаются по договору тесно сотрудничать в сфере обороны, вот что это означает на практике. И у нас, кстати, есть много случаев, когда можно развернуть силы за рубежом, будь то военный контингент или даже, в некоторых случаях, гражданские эксперты. Принцип остается тем же: у вас есть глава миссии, но эта миссия обычно состоит из отдельных государств-членов, сотрудничающих друг с другом. По сути, это означает выделение персонала для выполнения определенных задач. А также принять решение о том, сколько денег, финансовых ресурсов или военного потенциала следует объединить в рамках этих усилий".

Конечно, существуют и другие европейские военные партнерства и альянсы - в первую очередь НАТО.

Большинство стран-членов НАТО также являются членами ЕС, поэтому вместо интеграции своих сил в рамках механизмов ЕС дальнейшее объединение сил через НАТО может стать лучшим путем для европейской обороны.

Свен Бископ, директор программы "Европа в мире" / Королевский институт международных отношений:

"Меня поражает, что после 25 лет почти полного застоя с точки зрения расходов на оборону и развития потенциала, кажется, что идея заключается в том, чтобы продолжать без какого-либо фундаментального пересмотра. Я не думаю, что это имеет смысл. Я считаю, что нам следует переключить внимание на то, что государства-члены, очевидно, считают наиболее важным, а именно на НАТО. Поэтому я бы сказал, постарайтесь согласовать вклад европейских союзников с НАТО, чтобы европейские союзники вместе имели полный набор сил и то, чего им не хватает. Вы можете также использовать инструменты ЕС, чтобы помочь европейским союзникам по НАТО наращивать и использовать европейские оборонные фонды для инвестиций, чтобы европейцы могли создавать оборонные платформы, которых, например, у нас нет".

Подробнее о мифе об армии ЕС и европейских выборах можно прочитать на сайте euronews.com.