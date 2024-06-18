Операция "Перегрузка": Россия намеренно заваливает редакции фальшивыми новостями

В новом отчете Check First говорится, что эта схема также направлена на усиление определенных фальшивых нарративов, заставляя репортеров публиковать их опровержения и распространять их по всему миру.

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Согласно новому исследованию, пророссийские активисты целенаправленно забрасывают журналистов фальшивыми новостями, пытаясь нагрузить ресурсы проверки и усилить распространение дезинформации.

Финская компания Check First, опубликовавшая отчет, назвала эту операцию "Операция "Перегрузка"". В этой схеме участвуют анонимные пророссийские активисты, которые связываются с журналистами в рамках скоординированной кампании, чтобы заставить их проверять предполагаемые фальшивые новости.

Эта уловка основана на простом принципе: "Любая реклама - хорошая реклама".

Запросы на проверку обычно направлены в Украину, Францию и Германию и принимают форму электронных писем и упоминаний в социальных сетях.

Операция "Перегрузка" уже затронула более 800 новостных организаций в Европе и за ее пределами, отправив им около 2400 твитов и более 200 электронных писем.

Telegram также сыграл значительную роль: большинство ссылок, отправленных журналистам, вели на это приложение для обмена сообщениями.

Check First обнаружил, что за последние несколько месяцев было опубликовано более 250 фактов, упоминающих ложные нарративы, созданные для операции "Перегрузка".

Например, отправитель одного письма, приведенного в отчете, выдает себя за обеспокоенного гражданина, который якобы увидел подозрительные заявления в российских СМИ и просит журналистов обратить на них внимание.

В другом письме автор дает понять, что хочет, чтобы любые проверки фактов широко распространялись, чтобы их увидело как можно больше людей.

Это доказывает, что цель операции "Перегрузка" - охватить широкую аудиторию, независимо от того, будет ли история опровергнута или нет, считают в Check First.

Продвижение "военной повестки дня" Кремля

Злоумышленники используют то, что Check First называет "амальгамированием контента", когда они смешивают различные типы контента, чтобы создать правдоподобную, многослойную историю.

Наводнение СМИ сообщениями создает у журналистов ложное чувство срочности, что приводит к успеху схемы.

"Эта операция служит как целям внутренней пропаганды, так и целям FIMI [иностранного вмешательства и манипулирования информацией]", - говорится в докладе Check First. "Хотя наш отчет в основном посвящен последним, необходимо признать, что рассматриваемый фальшивый контент зарождается на российских платформах социальных сетей и распространяется на русскоязычных сайтах и блогах, включая государственные СМИ, с явной целью продвижения военной повестки Кремля среди местной аудитории".

Большая часть фальшивых новостей принимает форму видеороликов и создает нарративы для дискредитации украинских беженцев, живущих на Западе.

В этом видео, например, используются активы Euronews, чтобы распространить историю о том, что украинский салон красоты в Польше подвергает клиентов укусам комаров, чтобы помочь им похудеть.

Фальшивое видео с лого Euronews Check First

Обратный поиск изображений показывает, что эти кадры взяты из видеоролика на YouTube, транслировавшегося в 2021 году, в котором польская женщина арестована в Гданьске. Оно вообще не имеет никакого отношения к Украине или украинцам.

В другом видео, ошибочно приписываемом Euronews, используются старые кадры с французским экономистом Филиппом Агионом, рассказывающим о якобы углубляющемся экономическом кризисе во Франции.

Куда дальше двигаться проверке фактов?

Хотя может показаться, что эффективность проверки фактов поставлена под сомнение, Check First призывает журналистов не терять бдительности и удвоить усилия по борьбе с недостоверным контентом.

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Компания призывает журналистов проверять личность каждого, кто присылает свои опасения по электронной почте или через социальные сети.

"Получая электронные письма или сообщения в инбокс, особенно если в них упоминается "кремлевская пропаганда", опасайтесь содержащихся ссылок или вложений, связанных с Украиной, Россией или другими политически острыми темами", - говорится в сообщении Check First.

Проверяющим факты рекомендуется сотрудничать с разными СМИ, чтобы выявлять закономерности и потенциальные скоординированные усилия, повышая коллективную осведомленность и реагирование.

Check First также предлагает СМИ повысить уровень подготовки по кибербезопасности и внедрить передовые методы, например, сообщать о подозрительных электронных письмах,

"Обучите свою команду распознавать контент, когда различные типы манипулируемого контента объединяются для создания более убедительного ложного повествования", — говорится в докладе. "Это включает в себя понимание того, как связанные видео, изображения и текст могут быть замечены на нескольких сомнительных сайтах или размещены подозрительными аккаунтами в социальных сетях".