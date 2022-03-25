Новая энергетическая политика Европы

Саммит Европейского союза оказался гораздо более продолжительным и напряженным, чем ожидалось.

Главы государств и правительств пытались найти способы сдержать стремительный рост цен на энергоносители.

При этом наблюдалось четкое разделение между сторонниками и противниками вмешательства в энергетический рынок.

В заключение было найдено соглашение для Испании и Португалии, которые просили о временном ограничении цен на электроэнергию.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

— На Пиренейском полуострове сложилась особая ситуация. Там энергетический баланс с высокой долей возобновляемых источников энергии. Это очень хорошо, но между ними очень мало взаимосвязей. Поэтому мы договорились о специальном режиме, который поможет Пиренейскому полуострову справиться с этой очень специфической ситуацией, в которой он оказался.

Премьер-министр Испании Педро Санчес был в числе наиболее воинственно настроенных представителей ЕС. В какой-то момент он даже покинул зал заседаний.

Среди стран, наиболее неохотно принявших его предложения, были Нидерланды.

На саммите приняты и другие решения. Чтобы иметь возможность получать более выгодные цены, лидеры ЕС хотят, чтобы Европейская комиссия вела переговоры об общей закупке газа от имени всех ее 27 стран.

Также было достигнуто соглашение о необходимости увеличения объемов газовых хранилищ в Европе в преддверии следующей зимы.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

— 75% мирового рынка трубопроводного газа - это европейский рынок. Поэтому у нас огромная покупательная способность. Поэтому я рада, что теперь мы будем использовать нашу коллективную переговорную силу. Вместо того чтобы перебивать друг друга и повышать цены, мы объединим наш спрос.

Война на Украине - одна из причин роста цен на энергоносители. Лидеры ЕС понимают, что Европа должна быть более автономной и менее зависимой от российского газа, экспорт которого, является основным источником дохода Москвы.