Новая энергетическая политика Европы

Новая энергетическая политика ЕвропыКомментарии
Саммит Европейского союза оказался гораздо более продолжительным и напряженным, чем ожидалось.
Главы государств и правительств пытались найти способы сдержать стремительный рост цен на энергоносители.
При этом наблюдалось четкое разделение между сторонниками и противниками вмешательства в энергетический рынок.
В заключение было найдено соглашение для Испании и Португалии, которые просили о временном ограничении цен на электроэнергию.
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:
— На Пиренейском полуострове сложилась особая ситуация. Там энергетический баланс с высокой долей возобновляемых источников энергии. Это очень хорошо, но между ними очень мало взаимосвязей. Поэтому мы договорились о специальном режиме, который поможет Пиренейскому полуострову справиться с этой очень специфической ситуацией, в которой он оказался.
Премьер-министр Испании Педро Санчес был в числе наиболее воинственно настроенных представителей ЕС. В какой-то момент он даже покинул зал заседаний.
Среди стран, наиболее неохотно принявших его предложения, были Нидерланды.
Также было достигнуто соглашение о необходимости увеличения объемов газовых хранилищ в Европе в преддверии следующей зимы.
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:
— 75% мирового рынка трубопроводного газа - это европейский рынок. Поэтому у нас огромная покупательная способность. Поэтому я рада, что теперь мы будем использовать нашу коллективную переговорную силу. Вместо того чтобы перебивать друг друга и повышать цены, мы объединим наш спрос.
Война на Украине - одна из причин роста цен на энергоносители. Лидеры ЕС понимают, что Европа должна быть более автономной и менее зависимой от российского газа, экспорт которого, является основным источником дохода Москвы.