Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Антивоенная акция украинцев в Брюсселе перед саммитом ЕС

Access to the comments Комментарии
 Orlando Crowcroft
euronews_icons_loading
Антивоенная акция украинцев в Брюсселе
Антивоенная акция украинцев в Брюсселе   -   Авторское право  Rally in Brussels against Russian aggression against Ukraine

Сотни украинцев провели антивоенную акцию в Брюсселе, неподалёку от здания Совета ЕС, где лидеры Евросоюза собирались, чтобы обсудить российское вторжение в их страну и новые санкции против Москвы.

Демонстрантов легли на землю в память о погибших за последний месяц соотечественниках. Активисты призвали Евросоюз и НАТО дать Украине больше оружия для отражения российской агрессии.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.