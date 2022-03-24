Антивоенная акция украинцев в Брюсселе перед саммитом ЕС

Сотни украинцев провели антивоенную акцию в Брюсселе, неподалёку от здания Совета ЕС, где лидеры Евросоюза собирались, чтобы обсудить российское вторжение в их страну и новые санкции против Москвы.

Демонстрантов легли на землю в память о погибших за последний месяц соотечественниках. Активисты призвали Евросоюз и НАТО дать Украине больше оружия для отражения российской агрессии.

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