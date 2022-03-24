Саммит ЕС придумывает новые способы уязвить Россию

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"В день, когда исполнился месяц с начала вторжения на Украину, главы государств и правительств Евросоюза снова обсуждают в Брюсселе санкции против России. Намечено согласовать основы для уже пятого их пакета.

На последних встречах и на этой лидеры ЕС находят новые способы уязвить Москву и всё внимательнее рассматривают последствия. На этот раз они хотят убедиться, чтобы санкции будут выполнимыми, и что Российская Федерация не сможет оспорить их в суде. Некоторые предлагают прекратить закупки энергоносителей у неё временно, а месяца через три будет видно, работают ли они, и нужно ли их предлевать.

Поставлено требование, чтобы в результате не понесли большого ущерба сами страны-члены ЕС и не потеряли, например, слишком много рабочих мест.

Ещё одно предложение — ограничить грузовое сообщение по дорогам и водным путям с Россией и Беларусью и закрыть им доступ к портам ЕС, чтобы затруднить их торговлю с внешним миром. При том, что войну поддерживает значительная часть российского населения, уже не ставится неприменным условием не причинять ущерб ему.

По всем этим вопросам мнения среди 27 стран-членов Евросоюза сильно расходятся, поэтому решения о санкциях они, возможно, примут после долгих переговоров в ночь на пятницу или отложат на потом".

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