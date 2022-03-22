Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Саммит Евросоюза будет посвящён ценам на энергоносители

Access to the comments Комментарии
 Shona Murray
euronews_icons_loading
Саммит Евросоюза будет посвящён ценам на энергоносители
Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The Associated Press

В повестке дня встречи в верхах Евросоюза на этой неделе важное место займёт вопрос о росте цен на энергоносители. Лидеры 27 стран-членов будут решать в Брюсселе, как смягчить удар по общей экономике, следует ли использовать для её подъёма государственные ресурсы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес с ходе своей поездки по Европе предлагал ввести ценовые потолки и отделить цены на газ от цен на электричество. Ему удалось убедить в этом своих коллег из южных стран, таких как Италия, Греция и Португалия, а также Франции, Бельгии и некоторых восточных стран.

Будучи социалистом, Санчес больше других допускает государственное вмешательство в экономику и контроль за ценам.

«Цены на рынке сейчас не отражают реальности, - сказал он. - Поэтому мы должны принять меры на европейском уровне как по предложению, так и по ценообразованию, чтобы защитить наших граждан и нашу индустрию".

Но более северные страны, такие как Германия и Нидерланды, выступают против любого вмешательства в энергетический рынок.

А Брюссель попросит другие столицы обеспечить заполнение хранилищ газа не менее чем на 90% к следующей зиме, чтобы не допустить перебоев с его снабжением.

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович представит на саммите широкий набор мер по противодействию энергетической инфляции:

«Мы должны найти наилучшее решение проблемы, - сказал он. - Поэтому мы предлагаем на выбор главам государствам и правительств разные варианты. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Мы положим их на стол так, чтобы была наилучшая структура для дискуссии лидеров».

Евросоюз уже поставил перед собой задачу сократить импорт российского газа на две трети к 2023 году и полностью отказаться от него к 2027 году.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.