Саммит Евросоюза будет посвящён ценам на энергоносители

В повестке дня встречи в верхах Евросоюза на этой неделе важное место займёт вопрос о росте цен на энергоносители. Лидеры 27 стран-членов будут решать в Брюсселе, как смягчить удар по общей экономике, следует ли использовать для её подъёма государственные ресурсы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес с ходе своей поездки по Европе предлагал ввести ценовые потолки и отделить цены на газ от цен на электричество. Ему удалось убедить в этом своих коллег из южных стран, таких как Италия, Греция и Португалия, а также Франции, Бельгии и некоторых восточных стран.

Будучи социалистом, Санчес больше других допускает государственное вмешательство в экономику и контроль за ценам.

«Цены на рынке сейчас не отражают реальности, - сказал он. - Поэтому мы должны принять меры на европейском уровне как по предложению, так и по ценообразованию, чтобы защитить наших граждан и нашу индустрию".

Но более северные страны, такие как Германия и Нидерланды, выступают против любого вмешательства в энергетический рынок.

А Брюссель попросит другие столицы обеспечить заполнение хранилищ газа не менее чем на 90% к следующей зиме, чтобы не допустить перебоев с его снабжением.

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович представит на саммите широкий набор мер по противодействию энергетической инфляции:

«Мы должны найти наилучшее решение проблемы, - сказал он. - Поэтому мы предлагаем на выбор главам государствам и правительств разные варианты. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Мы положим их на стол так, чтобы была наилучшая структура для дискуссии лидеров».

Евросоюз уже поставил перед собой задачу сократить импорт российского газа на две трети к 2023 году и полностью отказаться от него к 2027 году.

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