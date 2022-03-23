Что такое саммит Евросоюза и что будет в его программе?

Что такое саммит Совета Евросоюза?

6 раз в год лидеры ЕС встречаются для обсуждения важных текущих проблем. Такие встречи в верхах придумал в 1974 году французский президент Жискар д’Эстен. Он хотел, чтобы лидеры ЕС могли говорить о делах вне поля зрения общественности и прессы.

Тогда было 9 государств-членов, cейчас их в Союзе 27. Поэтому саммиты могут продолжаться долго. В 2020 году встреча длилась 80 часов.

Бывает трудно достичь консенсуса, поскольку взгляды лидеров ЕС различаются по таким, например, вопросам, как иммиграция, экономика и интеграция.

Один вопрос будет выделяться на переговорах на этой неделе; это - война на Украине. Но в повестке дня будет также коронавирус и ответ на него.

На саммите в этот раз будет особенный гость - президент США Джо Байден.

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