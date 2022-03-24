Заочное участие Зеленского в саммите НАТО с Байденом

Президент США совершает поездку по Евросоюзу с целью подтолкнуть его лидеров к более жёстким мерам против России. Первую остановку Джо Байден сделал в штаб-квартире НАТО, где союзники решали, как положить конец вторжению на Украину и предотвратить дальнейшую агрессию. Они договорились развернуть 4 новые многонациональные боевые группы на восточном фланге ЕС (в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии), а также направить Киеву средства для отражения химической или биологической атаки, которую, возможно, готовит Москва.

«Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта, - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. - Это будет грубым нарушением международного права, с широкие распространившимися последствиямии, и конечно, будет чрезвычайно опасным. Это затронет украинцев. Также существует риск того, что это окажет прямое воздействие на людей, проживающих в странах НАТО».

Президент Владимир Зеленский обратился из Киева к брюссельскому саммиту по видеосвязи с очень конкретный списком требований: предоставить Украине 1 процент самолетов и 1 процент танков, имеющихся у НАТО. Он обвинил Россию в использовании фосфорных бомб.

"Это не ваши ракеты, не ваши бомбы разрушают наши города, - сказал Зеленский лидерам НАТО. - Сегодня утром были фосфорные бомбы. Фосфорные российские бомбы. Снова погибли взрослые и снова погибли дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: альянс всё ещё может предотвратить гибель украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам всё то оружие, которое нам требуется».

Руководители стран-членов НАТО также направили обращение Китаю с просьбой присоединиться к остальному миру и воздержаться от поддержки военных действий России.

Некоторые из этих лидеров, но не Байден, участвуют также в саммите Евросоюза.

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