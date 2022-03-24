Саммит Евросоюза: санкции против России и цены на энергию

Сотни украинцев собрались в Брюсселе, чтобы почтить память жертв российского вторжения в их страну и призвать лидеров Евросоюза сделать всё возможное для прекращения боевых действий. Главы государств и правительств ЕС ещё накануне в принципе договорились усилить санкции против Москвы, чтобы лишить её денег на военные расходы.

Однако многие страны-члены, прежде всего Германия, не поддерживают предложение отказаться от закупок российского газа. Премьер-министр Бельгии предупреждает, что из-за этого будут мерзнуть граждане ЕС и остановятся некоторые предприятия.

«Санкции должны оказать большее влияние на российскую сторону, чем на европейскую, - сказал Александр де Кру. - Мы не воюем сами с собой. Мы не должны ослаблять европейскую экономику, перекрывая поставки энергоносителей».

Другие считают, что приостановить выполнение газовых контрактов - это единственный способ принудить Россию к мирным переговорам заставить её отступить с Украины:

«Пока мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну, - сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин. - Это большая наша проблема».

«Чем раньше мы поймем, что это главный кислород для российской военной машины, тем лучше», - сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Однако участники саммита проявляют полное единство в отношении того, что европейцы не должны платить за российский газ в рублях, как того требует Москва.

«Я не думаю, что кто-то в Европе действительно знает, как выглядят рубли, - сказал глава правительства Словении Янез Янша. - Никто не будет платить в рублях».

На встрече в верхах также решается вопрос – как остановить рост цен на энергоносители. Испания громче всех требует установить предел этого роста или отделить стоимость электричества от стоимости газа. Но такие страны, как Нидерланды, выступают против любого вмешательства в энергетический рынок.

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