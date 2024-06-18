Шумные и неудобные: пациентов с СДВГ часто считают "дурачками" и оставляют без помощи

"Историческая стигматизация и невежество": почему Европа плохо помогает людям с СДВГ?

РЕКЛАМА

Несмотря на широкую распространенность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ, остается в Европе одним из самых непонятных и игнорируемых расстройств. Его симптомы - невнимательность, возбудимость и импульсивность - характерны не только для детей, но и для взрослых, которые продолжают бороться с симптомами в зрелом возрасте.

Сами пациенты, их близкие, а также психологи, педагоги и медики признают недостаточную диагностику СДВГ, а значит, и меньший, чем нужно объем помощи носителям синдрома.

Школьные "плохиши"

По словам доктора Тони Ллойда, гендиректора фонда ADHD Europe, одна из главных причин замалчивания СДВГ в медико-педагогическом сообществе - в исторически возникшей стигматизации. "Из-за невежества СДВГ нередко ассоциируют с плохим поведением детей в школе, ученики становятся этакими неуправляемыми дурачками. Вокруг этого состояния возникает аура стыда, замалчивания, непонимания, - отметил Ллойд в интервью Euronews Health.

Из-за невежества СДВГ нередко ассоциируют с плохим поведением детей в школе, ученики становятся этакими неуправляемыми дурачками. Вокруг этого состояния возникает аура стыда, замалчивания, непонимания. Доктор Тони Ллойд.

Одновременно наш собеседник, а также другие наблюдатели признают: в последние годы в диагностике и коррекции СДВГ произошли значительные изменения. Повторным моментом стала пандемия. "Тогда люди оказались запертыми, не могли выходить на улицу, заниматься спортом, общаться, получать лично поддержку от коллег. Многие из структур помощи страдающим СДВГ были просто ликвидированы", - воспоминает Ллойд.

В итоге после локдауна медики и психологи столкнулись с огромной волной запросов от людей с СДВГ. Внимание к ним усилилось, но в среднем по Европе уровень диагностике остается низким. "В Великобритании только 13% детей и 11% взрослых с СДВГ получают медикаментозное лечение. Это расстройство плохо диагностируются и недостаточно корректируется", - считает Ллойд.

Кто разберется в СДВГ?

Оценка врача подтверждает сделанное ранее заявление медсообщества Великобритании о низком уровне диагностики недуга. По мнению специалистов, люди, обращающиеся за помощью в Великобритании, сталкиваются с рядом проблем, включая предрассудки, длительное ожидание и непостоянную доступность услуг.

А вот в скандинавских странах ситуация лучше. Нина Ховен, еще один руководитель фонда ADHD Europe, отметила, что север лидирует в плане поддержки и диагностики СДВГ. "Если сравнить то, что происходит в скандинавских странах и в остальной Европе, то заметна большая разница, - рассказала она в интервью Euronews Health. - Такие страны, как Финляндия, обновили медрекомендации по СДВГ, включив в них взрослых. Это привело к лучшему осознанию проблемы и более активной диагностике среди пожилых людей". Ховен добавил, что в странах Южной и Восточной Европы, таких как Италия, Албания, Македония и Сербия, "очень не хватает ресурсов и адекватного доступа к лекарствам от этого синдрома".

Во Франции славящейся своей качественной медициной, проблема СДВГ также часто вне фокуса внимания специалистов. Психолог Миа Вейра рассказала, что диагноз особенно сложно установить взрослым. "Франция очень медленно внедряет современное видение диагностики и лечения СДВГ. Ситуация улучшается, но далека от желаемой", - отметила она в интервью Euronews Health.

По словам эксперта, в стране не так много психологов, обученных работать с людьми с СДВГ. "А еще это дорого, потому что лечение обычно не покрывается системой социального обеспечения или же компенсируется очень незначительно", - добавила она.

Реабилитация недуга

Для врачей и психологов проблема номер один сегодня - реабилитировать диагноз в глазах общества. По словам Ллойда, люди, страдающие СДВГ долгое время считались менее умными или морально слабыми. С ним согласен доктор Ян Буйтелаар из Нидерландов. "СДВГ имеет довольно негативный общественный имидж. Если вы посмотрите на средства массовой информации, на социальные сети, то в них людей с СДВГ представляют ленивыми, шумными, не очень приятными", - отмечает он.

Проблема диагностики СДВГ напрямую увязана с дефицитом кадров. Нина Ховен вспоминает: "Я встречала людей, которым восемь раз ставили депрессию пока они не нашли, наконец, врача, который сказал: "Нет, у вас не депрессия, это СДВГ“. По ее словам, "ключ к успеху в лечении синдрома - осведомленность о нем на всех уровнях".

Диагностика СДВГ обычно включает в себя оценку поведения и беседы с различными источниками, включая родителей, учителей и окружение пациента. Для выявления синдрома необходимо, чтобы симптомы проявлялись в течение как минимум шести месяцев и начались в возрасте до 12 лет.

Гиперактивные взрослые: как быть с ними?

Хотя симптомы СДВГобычно проявляются в детстве и редко внезапно возникают в зрелом возрасте, в Европе живет целая армия взрослых, не получивших диагноза и нуждающихся в помощи. "Надо помнить, что СДВГ у детей - не то же самое, что СДВГ у взрослых. Дети могут быть гиперактивны, не способны сосредоточиться, но у взрослых ситуация меняется", - говорит Ховен. Уточняя, что ранняя диагностика предпочтительнее.

"Если вы рано выявите расстройство у детей и окажете поддержку им и их семьям, то жизненные траектории пациентов будут намного лучше", - соглашается с ней доктор Ллойд. Специалисты отмечают: СДВГ по-разному проявляется у мужчин и женщин (мальчиков и девочек соответственно). Обычно представительницы прекрасного пола демонстрируют менее выраженную гиперактивность.

"Мы часто не понимаем, что происходит с такими девочками. Они мягкие, тихие, в классе сидят спокойно, но их как будто там нет", - приводит пример Нина Ховен. По словам Ллойда, это привело к исторически сложившемуся гендерному неравенству в диагностике: женщинам чаще ставят другие психические расстройства. "Им чаще приписывают тревожное расстройство, депрессию и даже биполярность,"- уточняет медик.

Комплексное лечение

По словам Буйтелаара, лечение СДВГ должно включать в себя несколько компонентов - лекарства, поведенческую терапию и корректировку образа жизни. "Успешное лечение СДВГ - это не просто прием препаратов, действие которых длится восемь часов. Речь идет о понимании того, как синдром влияет на нас, какие жизненные решения мы должны принимать и каковы наши когнитивные преимущества", - соглашается Ллойд.

Успешное лечение СДВГ - это не просто прием препаратов, действие которых длится восемь часов. Речь идет о понимании того, как синдром влияет на нас, какие жизненные решения мы должны принимать и каковы наши когнитивные преимущества. Доктор Тони Ллойд.

Нина Ховен подчеркнула, насколько важна для людей с СДВГ поддержка окружения. "Нужно учитывать интересы всей семьи, помогать ей, - говорит она. - Если дети с СДВГ в садике получают грамотную поддержку, а дома у них хаос, это пойдет им во вред".

Что касается взрослых с СДВГ, то Ллойд призывает общество шире смотреть на спектр когнитивных способностей людей с разными неврологическими синдромами. "Мы должны признать, что разнообразие нейрокогнитивных способностей личности крайне велико. Если 20 процентов людей думают не так, как мы, это не значит, что они менее интеллектуально развиты и менее пригодны для работы", - резюмирует врач.