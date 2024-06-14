Рака нет: в клиническом испытании нового препарата в ремиссию вышли все

Клиническое исследование показало 100-процентный положительный ответ у 42 пациентов с особым типом рака прямой кишки на экспериментальную иммунотерапию.

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Согласно обновленным результатам, опубликованным в этом месяце, рак прямой кишки исчез у всех пациентов, участвовавших в небольшом клиническом испытании нового метода иммунотерапии. Исследование проводилось в сотрудничестве между американским онкологическим центром Memorial Sloan Kettering(MSK) и фармацевтической компанией GSK. В фокусе внимания медиков - новый препарат достарлимаб-gxly для лечения рака прямой кишки, вызванного генетической мутацией.

"Как клиницист, я не понаслышке знаю об изнурительных последствиях стандартного лечения рака прямой кишки типа MMRd, и я в восторге от потенциала лекарства достарлимаб-gxly для этих пациентов", - отмечает доктор Андреа Черчек, руководитель отделения колоректального рака MSK и ведущий исследователь потенциала препарата.

Аббревиатура MMRd расшифровывается как mismatch repair deficient. Это значит, что в клетках нарушена система восстановления ДНК; такие клетки отвечают за 5% случаев рака прямой кишки. В настоящее время патологию лечат радиотерапией, химиотерапией, хирургией или комбинацией подходов.

По словам доктора Клелии Кутзак, врача-онколога, не принимавшей участия в исследовании, терапия часто крайне негативно влияет на качество жизни пациента, вызывая в числе прочего кишечные расстройства, недержание и сексуальные дисфункции.

Как работает достарлимаб?

"При таких опухолях эффективна реактивация защитной системы с помощью иммунотерапии, в данном случае - достарлимаба, препарата, который настраивает лимфоциты на то, чтобы снова распознавать раковые клетки как вредные и уничтожать их", - пояснила доктор Кутзак в интервью Euronews Health.

Согласно заявлению компании GSK, у пациентов, прошедших шестимесячный курс лечения, наблюдался полный клинический ответ - "никаких признаков опухолей" не обнаружено при МРТ, эндоскопии или цифровом исследовании во время последующего наблюдения. Кутзак назвала полученные результаты "потрясающими".

Прежде чем достарлимаб выйдет на рынок для тагетированного лечения рака прямой кишки типа MMRd, необходимы дополнительные тесты. Так, глобальное исследование под названием Azur-1 направлено на дальнейшую проверку эффективности препарата при самостоятельном применении вместо химиотерапии, облучения или хирургического вмешательства, а также на подтверждение результатов, полученных в MSK.