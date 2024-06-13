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Эти четыре отрасли являются причиной 2,7 миллиона смертей в Европе, говорится в новом докладе ВОЗ

Табак и алкоголь являются частью индустрии, вызывающей болезни в Европе.
Табак и алкоголь являются частью индустрии, вызывающей болезни в Европе. Авторское право AP Photo/Peter Morrison, FILE
Авторское право AP Photo/Peter Morrison, FILE
By Lauren Chadwick
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новый отчет ВОЗ показывает, как некоторые отрасли промышленности влияют на здоровье и преждевременную смертность в Европейском регионе.

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Всего четыре отрасли промышленности ежегодно становятся причиной смерти 2,7 миллиона человек в Европейском регионе, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Табачная промышленность, производство ультрапереработанных продуктов питания (УПП), ископаемого топлива и алкоголя "полностью или частично ответственны" почти за четверть всех смертей в регионе, говорится в документе.

"Ежедневно четыре отрасли убивают не менее 7 000 человек в нашем регионе. Эти же крупные коммерческие структуры блокируют регулирование, которое могло бы защитить население от вредных продуктов и маркетинга, а также защитить политику здравоохранения от вмешательства промышленности", - заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

В докладе подробно описывается, как эти отрасли используют маркетинговые тактики для увеличения прибыли.

"Промышленные предприятия действуют по схожим схемам, чтобы максимизировать прибыль, увеличить долю рынка и создать наилучшие условия для роста", - говорится в докладе.

При этом попытки контролировать их негативное воздействие на здоровье они оспаривают.

Европейское отделение ВОЗ призывает усилить регулирование сбыта вредных для здоровья продуктов, предотвратить конфликт интересов и бороться с монополиями.

Как коммерческие отрасли влияют на здоровье

Согласно данным отчета, табак является причиной 1,1 миллиона смертей в год в Европейском регионе, а алкоголь - более 420 000.

На долю ископаемого топлива приходится более полумиллиона смертей. Рацион питания с высоким содержанием переработанного мяса, натрия, напитков с высоким содержанием сахара приводит к смерти примерно 390 000 человек в год, отмечается в докладе.

По мнению ВОЗ, коммерческие структуры стремятся влиять на политику, представляя себя "ключевыми партнерами правительств в борьбе с вредом для здоровья, связанным с их же продукцией".

В качестве примера в отчете приводится табачная компания Philip Morris International, пожертвовавшая аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с COVID-19.

В другом примере в отчете подробно описано, как промышленники использовали PR-кампанию, чтобы противостоять введению налога на подслащенные сахаром напитки в Эстонии.

"Тактика промышленных компаний включает эксплуатацию уязвимых слоев населения с помощью целевых маркетинговых стратегий, введение потребителей в заблуждение и ложные заявления о пользе своей продукции или ее экологических качествах", - говорит Клюге.

Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюк, который представил доклад, сказал: "Наши усилия все еще недостаточны для регулирования пагубной для здоровья практики коммерческих структур, и особенно тех отраслей, которые наносят вред здоровью".

"Я призываю всех новоизбранных европейских парламентариев и политиков признать масштаб этой проблемы и то влияние, которое оказывает она на здоровье населения и наши демократические процессы", - добавил он.

В ответ на доклад Ребека Фернандес, директор по науке FoodDrinkEurope, представляющей европейскую индустрию продуктов питания и напитков и упомянутой в разделе о подслащенных сахаром напитках, заявила, что связывать "потребление переработанных продуктов питания с табачной и ископаемой промышленностью безответственно и возмутительно ошибочно".

"Нам всем нужна еда - и нам всем нужна переработанная еда", - добавила она, отметив, что в докладе ВОЗ не указано, что "не существует согласованного определения" ультрапереработанных продуктов.

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