Экономическая и социальная инклюзия: где в Европе инвалиды лучше интегрированы?

Инвалидность сложна сама по себе, однако, как выяснили эксперты Евростата, в некоторых странах Европы проблемы со здоровьем усугубляются экономическими трудностями, усиливающими неравенство.

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В Европейском Союзе проживает около 101 миллиона человек с той или иной формой инвалидности. Это 27% населения в возрасте старше 16 лет, то есть чуть больше одного из четырех взрослых. Еврокомиссия призывает обеспечить достойные стандарты жизни для всех людей с ограниченными возможностями, что предполагает обеспечение им независимости, качественных соцслуг и услуг по трудоустройству, доступного инклюзивного жилья и возможности обучаться на протяжении всей жизни.

Что считается инвалидностью?

По определению Евростата, инвалидность - это ограничения, которые люди могут испытывать при выполнении определенных видов деятельности из-за проблем со здоровьем в течение как минимум шести месяцев. Инвалидами считаются люди, у которых есть хотя бы одно затруднение в выполнении основных видов деятельности, таких как зрение, слух, ходьба, запоминание и так далее.

Распространенность инвалидности в Европе

По данным Евростата, доля людей с той или иной формой инвалидности в ЕС значительно варьируется: от 14,6% в Болгарии до 38,4% в Латвии в 2022 году.

Согласно этим данным, инвалидность подразделяется на две группы: "некоторые ограничения" и "серьезные ограничения".

В ЕС среди людей в возрасте 16 лет и старше 19,8% сообщили о наличии некоторых ограничений, в то время как 7,2% заявили, что имеют серьезные ограничения в привычной деятельности из-за проблем со здоровьем.

В 2022 году доля людей с тяжелой инвалидностью варьировалась от 2,7% в Болгарии до 10,3% в Эстонии.

Во Франции и Германии этот показатель был выше среднего по ЕС и составлял почти 10%. В Великобритании 11,5% респондентов сообщили, что в 2018 году у них была тяжелая форма инвалидности.

Почему столько различий?

Цифры получены на основе самоотчетных данных, поэтому на них в определенной степени влияет субъективное восприятие респондентов, а также их социальное и культурное происхождение. Тем не менее, эти "статистические данные считаются релевантными и надежными оценками состояния здоровья населения", - подчеркнули в Евростате. - Эти сведения очень ценны для анализа тенденций и измерения социально-экономического неравенства между людьми с ограниченными возможностями и без ограничений жизнедеятельности".

Разрыв между людьми с инвалидностью и без имеет значение

Риск оказаться в бедности - один из важных социально-экономических маркеров, разделяющих людей с инвалидностью и без. Доля людей с инвалидностью, которым грозит бедность, в ЕС варьировалась от 13,6 % в Словакии до 44,4% в Эстонии. Этот показатель был достаточно низким в северных странах (за исключением Швеции), в то время как в республиках Балтии он выше.

Поскольку риск бедности в странах ЕС существенно различается от страны к стране, сравнение разрыва между инвалидами и неинвалидами целесообразно делать именно в привязке к конкретному региону.

Инвалидность и риск бедности

Люди без инвалидности реже подвергаются риску бедности, чем люди с инвалидностью. Эта тенденция была выявлена в 34 европейских странах (27 членах ЕС, 5 кандидатах и 2 членах Европейской ассоциации свободной торговли - ЕАСТ), по которым имеются данные. Среди населения ЕС, имеющего инвалидность, 20,5 % подвергались риску бедности по сравнению с 14,5 % среди людей без проблем со здоровьем.

В абсолютном выражении эта разница была наименьшей среди членов ЕС в Италии и Греции (1 и 2 процентных пункта - п.п., соответственно). Самый большой разрыв наблюдался в Эстонии (26,5 п. п.), за ней следовали Литва (21,4 п. п.), Хорватия (20,3 п. п.) и Латвия (19,5 п. п.).

В тринадцати странах ЕС абсолютный разрыв между людьми с инвалидностью и без нее составлял более 10 п. п., что свидетельствует о том, что инвалиды находятся в неблагоприятном положении.

Этот разрыв был самым высоким в странах Балтии, а также в Хорватии и Болгарии. Примечательно, что он также был значительно выше в Нидерландах, Бельгии и Швеции, где индекс социальной справедливости Bertelsmann Stiftung был лучше, чем во многих странах.

Если рассматривать относительные различия (соотношение инвалидов и неинвалидов), то наименьшие различия зафиксированы в Италии и Греции. Доля людей, подверженных риску бедности, среди людей с инвалидностью там всего в 1,1 раза выше, чем среди людей без инвалидности.

Наибольшая относительная разница была зафиксирована в Хорватии (2,6 раза), за которой следуют Эстония и Ирландия (обе - 2,5 раза).

В одиннадцати странах ЕС эта относительная разница превышала 2 раза, что говорит о том, что инвалиды экономически более уязвимы, чем люди без инвалидности.

Уровень безработицы среди инвалидов выше

В 2022 году средний уровень безработицы в ЕС составил 9,4 % среди людей с инвалидностью по сравнению с 6,1% среди людей без инвалидности. За исключением Чехии, уровень безработицы среди инвалидов был выше во всех странах ЕС.

Разрыв более очевиден в сфере занятости

Уровень занятости также является ключевым показателем социально-экономического разрыва между инвалидами и людьми без инвалидности.

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Согласно отчету Европейского института профсоюзов (ETUI), автором которого является Ангелина Атанасова, научный сотрудник Европейской социальной обсерватории в Брюсселе, в 2022 году разрыв в уровне занятости инвалидов составил 21,4 п. п. в странах ЕС.

Он варьировался от 8,5 п. п. в Люксембурге до 37 п. п. в Ирландии.

В девяти странах ЕС разрыв в занятости инвалидов превышал 30 п. п., что соответствует каждому третьему человеку. На первом месте - Ирландия, за ней следуют Хорватия (36 п. п.), Бельгия (35,3 п. п.) и Литва (35 п. п.).

В самом низу - Люксембург, за ним следуют Дания (9,9 п. п.), Португалия (13,1 п. п.), Италия (14 п. п.) и Испания (14,6 п. п.).

В то время как разрыв в занятости инвалидов был выше, чем в ЕС, в Германии (24 п. п.), он был немного ниже во Франции (20,8 п. п.).

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Каковы возможные причины столь значительного разрыва между странами ЕС?

Разрыв "в основном отражает различия в институциональных факторах (таких как применение национальных антидискриминационных законов, режимов социального обеспечения и конкретной политики социальной помощи)", - пишет Атанасова в своем отчете ETUI.

За последние девять лет разрыв в занятости инвалидов в ЕС практически не изменился. В период с 2014 по 2022 год он существенно не улучшился.

В 2022 году разрыв достиг самого низкого уровня - 21,4 п. п. по сравнению с 22,7 п. п. в 2014 году.

Эти данные свидетельствуют о том, что люди с инвалидностью по-прежнему находятся в неблагоприятном положении на рынке труда по сравнению с людьми без инвалидности.

"Участие в трудовой деятельности необходимо для того, чтобы люди с инвалидностью могли достичь экономической самостоятельности и социальной интеграции", - написала Атанасова.

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Влияние социальных выплат на снижение риска бедности

Данные Евростата показывают, что влияние социальных трансфертов на уровень риска бедности огромно.

В 2022 году 67,1 процента населения ЕС с инвалидностью подвергались бы риску бедности, но после учета социальных трансфертов (таких как пособия, льготы и пенсии) эта доля составила 20,5 процента.

Пособия по инвалидности выше в скандинавских странах

В Европе некоторые страны выделяют больше ресурсов на нужды инвалидов, в то время как доля пособий по инвалидности в общих расходах на социальную защиту значительно ниже.

В 2021 году средняя доля пособий по инвалидности в общих расходах на социальную защиту в ЕС составляла 6,9 %.

Если включить некоторые страны ЕАСТ и страны-кандидаты, то самая высокая доля была зафиксирована в Дании - 16,8%, за ней следуют Норвегия (15,8), Исландия (14,9) и Люксембург (11,4).

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Инвалиды в Турции имеют самую низкую долю пособий - всего 3,1 %, за ними следуют Мальта (3,4), Кипр (3,4) и Греция (3,9).

В скандинавских странах этот показатель выше. Среди стран "большой четверки" ЕС в Германии он немного выше среднего по ЕС, то время как во Франции, Италии и Испании - ниже.

Если посмотреть на номинальные значения, то разрыв становится еще больше. В 2021 году пособия по инвалидности на человека варьировались от 27 евро в Турции до 3 162 евро в Норвегии. Средний показатель по ЕС составил 644 евро. T

Эти цифры отражают пособия по инвалидности в общих расходах на социальную защиту. Государства-члены ЕС потратили на пособия по инвалидности около 287,8 миллиардов евро суммарно.

Скандинавские страны имеют самые высокие показатели пособий по инвалидности на человека, как и по доле пособий по инвалидности в структуре бюджета.