Кения: президент не будет подписывать законопроект о повышении налогов

By Euronews

На фоне беспорядков в стране президент Кении отозвал законопроект о налогах. Во время протестов погибли более 20 человек. Десятки пострадали.

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Президент Кении Уильям Руто на фоне протестов отозвал законопроект о повышении существующих и введении новых налогов. Глава государства также пообещал начать общенациональный диалог.

В обращении к нации Руто сказал, что он прислушивается к мнению людей и уступает.

Акции против непопулярного законопроекта продолжались в Кении несколько дней. Манифестанты призывали президента уйти в отставку.

После того как парламент принял документ с поправками, протесты переросли в беспорядки. Демонcтранты ворвались в парламент и подожгли часть комплекса. За время протестов погибли более 20 человек. Десятки получили ранения. Семьям погибших Руто выразил соболезнования.