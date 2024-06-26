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Кения: президент не будет подписывать законопроект о повышении налогов

Протесты в Найорби, Кения
Протесты в Найорби, Кения Авторское право Brian Inganga/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Brian Inganga/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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На фоне беспорядков в стране президент Кении отозвал законопроект о налогах. Во время протестов погибли более 20 человек. Десятки пострадали.

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Президент Кении Уильям Руто на фоне протестов отозвал законопроект о повышении существующих и введении новых налогов. Глава государства также пообещал начать общенациональный диалог.

В обращении к нации Руто сказал, что он прислушивается к мнению людей и уступает.

Акции против непопулярного законопроекта продолжались в Кении несколько дней. Манифестанты призывали президента уйти в отставку.

После того как парламент принял документ с поправками, протесты переросли в беспорядки. Демонcтранты ворвались в парламент и подожгли часть комплекса. За время протестов погибли более 20 человек. Десятки получили ранения. Семьям погибших Руто выразил соболезнования.

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