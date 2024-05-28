Это лето в Европе может стать самым жарким в истории

By Euronews

Жара в Европе продолжает бить рекорды. Эксперты рассказывают, какая погода ожидает жителей Старого Света в ближайшие месяцы

РЕКЛАМА

Европа готовится к первому приступу жаркой погоды этим летом: на следующей неделе в Германии и Скандинавии ожидается необычно высокая температура.

Риск тепловых волн на Олимпийских играх в Париже заставляет организаторов беспокоиться о безопасности спортсменов. Испания готовится к новому знойному лету и выпустила новую карту для более точного прогнозирования тепловых волн. Экстремальной жары опасаются города по всему континенту.

Рекордно теплая температура держится уже 11 месяцев, а на поверхности моря в Северной Атлантике она достигла самого высокого уровня за последние 40 лет.

Прогнозы говорят, что континент может ожидать еще одно необычайно жаркое лето - возможно, даже самое жаркое за всю историю наблюдений.

Итак, что мы знаем о погоде в Европе этим летом и можно ли ожидать экстремальной жары на всем континенте?

Будет ли это лето необычно жарким в Европе?

Если говорить о тепловых волнах или отдельных экстремальных погодных явлениях, то ни у кого нет волшебного хрустального шара. Тем не менее погода прошлых лет и месяцев может дать синоптикам некоторые подсказки.

"Невероятно сложно точно предсказать, какой будет погода на месяцы вперед, не говоря уже о неделях, а иногда и днях, - говорит Тэмсин Грин, метеоролог из службы прогнозов Weather & Radar. - Это связано с тем, что погода в Европе очень изменчива и на нее влияет бесчисленное множество различных факторов".

Тем не менее, метеорологи могут изучить погодные модели и данные для выявления общих тенденций - в том числе среднемесячных температурных показателей. В настоящее время, по словам Грина, июнь, июль и август имеют тенденцию к повышению температуры выше среднего.

Клиенты наслаждаются свежестью от фанатов в баре в центре Рима AP Photo/Andrew Medichini

Погода в разных местах континента тоже разная, поэтому трудно предсказать, где может наступить "жаркое лето". Грин говорит, что горячие точки, скорее всего, будут в Южной и Восточной Европе.

В июне в Западной Европе может выпасть среднее количество осадков, в июле в Южной Европе - выше среднего, а на востоке будет более сухо. Август, добавляет эксперт, скорее всего, будет более сухим на большей части континента.

Однако Грин напоминает, что это всего лишь средние показатели. Это означает, что в этих условиях возможны значительные колебания или экстремальные ситуации.

Что влияет на погоду в Европе?

На переменчивую погоду в Европе влияет множество различных факторов. Например, в настоящее время мир находится в переходной фазе между климатическими явлениями Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые "имеют решающее значение" для определения глобальных погодных и температурных условий.

По прогнозам, мы останемся в этой нейтральной фазе как минимум до начала лета, но последствия Эль-Ниньо все еще продолжаются.

"В последние месяцы температура воздуха и океана по-прежнему астрономически высока. Последствия все еще сохраняются", - говорит Грин.

Несмотря на то, что Эль-Ниньо определяется как повышение температуры поверхности моря выше среднего уровня и увеличение количества осадков в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана, он имеет глобальные последствия.

Мальчик охлаждается в городском фонтане в Вильнюсе AP Photo/Mindaugas Kulbis

Специалисты отмечают, что, "как эффект домино", погода в одном месте может повлиять на условия на другой стороне планеты. Если где-то в мире выпадает больше осадков, то в других местах их количество уменьшается.

В Европу, например, часто попадают остатки тропических штормов, которые приносят дожди и ветры. Штормовая активность в Атлантике во время сезона ураганов с июня по ноябрь, вероятно, будет усилена, поскольку в Тихом океане формируется Ла-Нинья, снижающая штормовую активность.

Европа теплеет быстрее других

Однако есть один фактор, который играет важную роль в том, что лето на континенте становится все более теплым, - это изменение климата.

РЕКЛАМА

"Огромный, неоспоримый фактор, который нельзя игнорировать, - это то, что мы постоянно бьем рекорды жары, - говорит Грин. - Последние десять лет были десятью самыми теплыми за всю историю наблюдений, причем большая часть потепления на Земле произошла за последние 40 лет. Мы видим, что апрель 2024 года станет 11-м месяцем подряд с самой высокой температурой за всю историю наблюдений".

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и климатического агентства ЕС Copernicus (C3S), с 1991 года потепление в Европе вдвое превышает среднемировые показатели. Континент "не является исключением" и в плане последствий изменения климата, и оба агентства предупреждают, что Европе необходимо сделать больше для сокращения выбросов и перехода от ископаемого топлива.

23 из 30 наиболее сильных тепловых волн на континенте произошли с 2000 года, пять из них - за последние три года.

Последние средние пятилетние данные показывают, что температура в Европе сейчас на 2,3°C выше доиндустриального уровня по сравнению с 1,3°C во всем мире.

В связи с этим Грин "с большой долей уверенности" считает, что 2024 год, вероятно, станет еще одним рекордным годом: "Несмотря на то, как могут складываться прогнозы, тенденции роста глобальных температур неоспоримы".