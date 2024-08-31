Генсек НАТО: "Операция Украины в Курской области — законна"

By Euronews

Йенс Столтенберг считает, что Украина может самостоятельно выстаивать свою военную кампанию, а вторжение на российскую территорию видит частью тактики Киева по самозащите.

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Вторжение Украины в Курскую область России является законным и подпадает под право Киева на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

"Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе", — заявил Столтенберг, отметив при этом, что альянс не был осведомлен о планирующейся операции и не принимал в ней участия.

Генсек НАТО считает, что продвижение вглубь территории России представляет риск для Украины, при этом подчеркнув, что Киев сам решает, как защищаться.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена ​​на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу", — сказал он.

Западные партнеры все еще не разрешают Киеву поражать военные цели на территории РФ предоставленным ими дальнобойным вооружением.

Ситуация в Курской области

По данным Минобороны РФ, предотвращены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка.

Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за сутки украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра и взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Новая комбинированная атака РФ на Украину

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 31 августа российские силы выпустили по территории Украины более 50 ударных дронов и 5 ракет.

Как сообщается, 24 БПЛА удалось сбить, 25 локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Все летевшие на Киев дроны удалось сбить силами ПВО. Это четвертая атака на столицу за неделю.

Удар ВСУ по Белгороду

По уточненным данным, жертвами воздушной атаки на Белгород вечером 30 августа стали три человека, более 30 получили ранения, в том числе трое детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле использовались кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". МИД РФ назвал произошедшее терактом и заранее спланированной акцией устрашения.

В Харькове объявлен траур

Мэр города Игорь Терехов объявил траур по погибшим в результате массированной российской атаки 30 августа. Жертвами стали шесть человек, в том числе 14-летняя девочка, около 100 человек получили ранения.

Российские силы нанесли удар по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30. Повреждены 82 многоквартирных домов, 11 частных домов, три административных здания, два учебных заведения, более полусотни автомобилей.

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Комментируя трагедию, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удара удалось бы избежать, если бы Силы обороны могли бы уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется.