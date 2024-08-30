Украинские власти издали приказ об обязательной эвакуации семей с детьми из Покровска

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Российские войска приближаются к Покровску — городу на востоке Украины в Донецкой области.

Довоенное население Покровска — около 60 тысяч человек. Это крупный автомобильный и железнодорожный узел. Он находится на ключевой дороге, которую украинские военные используют для снабжения своих сил в этом районе, в частности, вокруг Часова Яра и Константиновки.

Остается неясным, намерено ли российское командование штурмовать Покровск в лобовых боях, как это было сделано в небольших городах к востоку и юго-востоку оттуда, или же оно стремится окружить город, как это ранее пытались сделать в Бахмуте и Авдеевке, но не смогли.

Украинские власти издали приказ об обязательной эвакуации семей с детьми. Ежедневно город покидают около 600-700 человек, поскольку российские войска находятся всего в нескольких километрах от него и продолжают наступать.